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婦吃卡痛葉過量亡 業者誤導功效判賠1100萬

編譯尤寶琪／綜合31日電
從卡痛葉萃取出來的物質被認為具有止痛和改善精神的功效，但卻可能成癮或致命，聯邦食藥局並沒有批准使用。圖為卡痛葉。(Getty Images)
從卡痛葉萃取出來的物質被認為具有止痛和改善精神的功效，但卻可能成癮或致命，聯邦食藥局並沒有批准使用。圖為卡痛葉。(Getty Images)

佛羅里達州一名婦女在2021年服用卡痛葉(kratom)過量死亡，佛州地區法官米德布魯克斯(Donald Middlebrooks)上周判零售商和經銷商須賠償1100萬元給婦女家人。

一項聯邦訴訟指控卡痛葉零售商和經銷商 Grow, LLC 和The Kratom Distro「在卡痛風險方面歪曲並誤導了消費者」，最終導致佛州棕櫚灘(Palm Beach)39歲護士克莉斯朵‧塔拉維拉(Krystal Talavera)在大兒子高中畢業典禮的隔天，因服用過量而死亡。

根據妙佑醫療國際(Mayo Clinic，前譯馬友診所)，卡痛是一種原生在東南亞的熱帶樹木(學名是Mitragyna speciosa)萃取物，宣稱具有止痛和幫助改善精神的功效，但卻有危險，甚至可能致命，同時還有成癮等副作用；卡痛並未獲得聯邦食品暨藥物管理局(The Food and Drug Administration)核准，且在許多州都是非法的。

根據訴訟，塔拉維拉是由朋友介紹得知卡痛葉，並相信卡痛葉如其所宣傳的，是一種安全且天然的膳食補充劑。

塔拉維拉的伴侶在2021年6月20日早上約11點左右，在客廳發現塔拉維拉趴倒在客廳地板上，一旁還有她的咖啡杯和從經銷商購買來的一袋名為「太空塵埃」(Space Dust)的卡痛粉產品；他隨即撥打911，急救人員將塔拉維拉送往附近醫院，但仍然搶救無效。

根據訴訟，驗屍報告指出，「高濃度帽柱木鹼(Mitragynine)，會產生類似鴉片類藥物的作用，例如呼吸衰竭。」

起訴書中寫道「GROW, LLC和HARDER's 的產品經常在沒有任何相關使用說明、推薦劑量和產品已知風險，包括濫用、依賴、成癮、用藥過量和死亡等警告下販售。」

「這次價值1100萬元的賠償判決，應為卡痛葉產業敲醒警鐘，讓大家瞭解這種不受監管的物質多危險性」，塔拉維拉律師塔瑪拉‧威廉斯(Tamara Williams)31日發表聲明指出，「全國各地都有家庭都知道，卡痛葉會讓人上癮，甚至致命。」

佛州 零售商 東南亞

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