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超級月亮、英仙座流星雨來了 木星土星也利觀測

記者張聲肇／綜合報導

喜歡仰觀天文的人，8月有得忙：兩度滿月、英仙座流星雨、木星土星入「鏡」，都是難得一見的盛事。

東部時間8月1日下午2點32分滿月，8月30日晚上9點26分再度月盈；8月的滿月在北美通常稱為鱘魚(sturgeon，卵可製作魚子醬)月，因為北美大陸體型最大的淡水魚此時開始產卵；也稱為稻麥月或玉米月。

月底那個滿月又稱為「藍月」(blue moon)，也就是同一個月出現的第二個，或者同一天文季(夏至到秋分)的第三個滿月。今年8月的藍月屬前者；明年8月19日的藍月，屬後者。

這兩次滿月另一特色是最靠近地球軌道，構成所謂的「超級月亮」(super moon)，看起來比普通滿月大8%、亮16%。

8月夜晚到戶外仰望星空，不時會有流星閃過，12日、13日兩晚，是英仙座流星雨劃過天際最繁盛的時刻，每小時可觀測到50到75顆流星閃過眼簾。

8月的英仙座流星雨不但是全年最盛的流星雨，出現的時刻也近乎完美，因為弦月快天亮才升空爭輝，夜晚在沙灘閒坐眺望天空，會有很多祈願應許的機會。

金星7月已遠離地球，火星又漸失傍晚天際最閃亮的光芒，但有天文望遠鏡的人不必失望，8月初，環狀圍繞的土星，夜晚9點半就會翩然入鏡。往東南天空瞄準，越近午夜，這黃色行星越明顯，因為好幾個昏暗的星群同時霸占星空，讓土星益顯明亮，再小的天文望遠鏡，只要有6吋口徑，就可睹見光環繚繞的土星。

木星也會在午夜後登場，到9月初，成為東方天際午夜前的亮點，用普通望遠鏡就可清楚看到伽利略當年描述環繞它的四個衛星。

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