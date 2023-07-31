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可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

最大消費品牌狂漲價 抑制通膨的絆腳石？ Fed傷腦筋

記者胡玉立／綜合報導
可口可樂(圖)、百事可樂在第二季度大幅漲價，利潤也增長。(美聯社)
可口可樂(圖)、百事可樂在第二季度大幅漲價，利潤也增長。(美聯社)

國內部分最大消費品牌今年繼續大幅提高價格，賺取巨額利潤，讓一心想要抑制通貨膨脹的聯準會(Fed)大傷腦筋。

其中，可口可樂、百事可樂和聯合利華(Unilever)都報告稱他們在第二季度大幅漲價；日用消費品巨擘聯合利華漲了約8%，百事可樂漲了15%。價格上漲，推動這些公司上季度銷售額增長，即使產品銷量與去年同期相比呈現下降或持平，這些公司獲利仍然強勁，甚至上調各項全年預測數字，股價也跟著水漲船高。

美國消費品價格已放緩，但通脹仍高於Fed目標。截至6月消費者物價指數(CPI)，食品價格同比上漲5.7%。密西根州立大學糧食經濟學者奧帝嘉(David Ortega)表示，「Fed確實沒有能力解決這些問題。」

Fed應對通脹的主要工具是提高利率，減少對商品和服務的需求。但食品價格特別具有粘著性：與其他商品不同，消費者無法停止購買食品，且食品價格對於影響供應鏈的地緣政治等外部因素特別敏感。

可口可樂、百事可樂(圖)在第二季度大幅漲價，利潤也增長。(美聯社)
可口可樂、百事可樂(圖)在第二季度大幅漲價，利潤也增長。(美聯社)

至於這些食品大公司最近賺了多少？

可口可樂26日表示，上季度利潤較去年同期增長33%，達25億元。可口可樂執行長詹鲲杰(James Quincey)在電話訪談中表示，「當今全球市場多變，通貨膨脹、貨幣貶值、消費者需求變化，結果證明可口可樂的業務彈性很強。」

生產運動飲料開特力(Gatorade)、樂事(Lay's)洋芋片和桂格燕麥的百事公司報告稱，與去年同期相比，第二季度收入增長10%，利潤翻倍，達到27億元。百事可樂執行長拉瓜塔(Ramon Laguarta)接受電話採訪時表示，「我們已可提高價格，並且留住消費者。」

聯合利華25日報告則稱，與去年同期相比，今年上半年利潤增長了20%，達到50億元。但聯合利華財務長皮凱斯利 (Graeme Pitkethly) 也向分析師表示，市場情緒正在下降，消費者開始表現出謹慎跡象，越來越多消費者轉向替代品牌。

國內部分最大消費品牌今年繼續大幅提高價格，賺取巨額利潤，讓一心想要抑制通貨膨脹的...
國內部分最大消費品牌今年繼續大幅提高價格，賺取巨額利潤，讓一心想要抑制通貨膨脹的聯準會大傷腦筋。(美聯社)

可口可樂 利潤 通貨膨脹

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