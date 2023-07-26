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詹皇18歲兒子練球心跳驟停 緊急送醫後情況穩定

記者顏伶如／綜合報導
詹姆斯(左)一直希望能與兒子布朗尼(右)在NBA賽場上一起出賽。(美聯社)
詹姆斯(左)一直希望能與兒子布朗尼(右)在NBA賽場上一起出賽。(美聯社)

美國職籃NBA傳奇人物「 詹皇」詹姆斯(LeBron James)的18歲兒子布朗尼‧詹姆斯(Bronny James)，24日在洛杉磯練習時發生心搏停止(cardiac arrest)昏倒而被緊急送醫。

國家廣播公司(NBC)報導，家屬25日對媒體發表聲明指出，布朗尼‧詹姆斯送醫之後目前狀況穩定，已從加護病房(ICU)轉出。

聲明中寫道，布朗尼‧詹姆斯24日練習時發生心搏停止，急救人員即時處理並緊急送醫。

他們呼籲外界尊重家屬隱私，並表示若有更多消息會主動向媒體提供更新；詹姆斯與妻子莎瓦娜(Savannah James)要特別感謝南加大(University of Southern California)醫療團隊與體育團隊對於選手的細心呵護與照料。

洛杉磯消防局(Los Angeles Fire Department)發言人證實，消防局24日當地時間上午9時26分接獲報案後前往費格羅拉南街(South Figueroa Street)，將一名男子送往醫院。據報導，南加大加蘭球場(Galen Center)便在費格羅拉南街。

布朗尼出生於2004年10月6日，身高六呎三吋，體重181磅，曾在麥當勞高中全明星賽(McDonald's All-American Game)勝出。

籃壇日前傳出詹姆斯考慮退休的消息，但他表示還希望與布朗尼同場比賽。布朗尼可望在2024-2025年球季進入NBA。

南加大 洛杉磯 NBA

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