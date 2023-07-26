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下車關切迷童被反綁架 阿拉巴馬女大生被踢爆說謊

記者顏伶如／綜合報導
阿拉巴馬州25歲社區大學生卡莉·羅素聲稱被綁架，卻證明是一場騙局。(取自胡佛警察局臉書)
阿拉巴馬州25歲社區大學生卡莉·羅素聲稱被綁架，卻證明是一場騙局。(取自胡佛警察局臉書)

阿拉巴馬州25歲社區學院學生卡莉·羅素(Carlee Russell)日前聲稱，晚間開車返家途中看到公路上有迷路孩童，下車關切反而遭到歹徒綁架48小時因此報警；消息傳出引起全國輿論關切，阿拉巴馬州胡佛(Hoover)警察局長狄爾茲斯(Nicholas C. Derzis)24日在記者會上說，羅素透過律師表示，並沒有遭到綁架，也沒有在路上看到兒童，整起事件證明純屬虛構。

羅素在胡佛地區失蹤兩天之後，7月15日報警聲稱13日便遭歹徒綁架。不過，警方展開調查，比對監視器錄影帶等證據後，始終無法證實羅素描述在公路上看到迷路兒童因此下車關切的說詞。

狄爾茲斯24日在記者會上說，羅素透過律師對警方提供聲明指出，7月13日並沒有遭人綁架，也沒有在路上看到兒童，失蹤兩天期間並未離開胡佛地區。律師聲明中寫道，整起事件當中並沒有任何共謀，完全由羅素一人所為。

羅素在聲明中向整個社區與參與搜尋的所有人員道歉。

羅素的前任男友賽門斯(Thomar Latrell Simmons)24日發表聲明，譴責羅素的行為「帶來傷害，混淆，充滿欺騙」。他說，事件發生後幫羅素辯護，想不到一切都是謊言，「我跟我的家人立即反應都是發自愛心、真誠的關懷，事件發展的結果讓我們覺得非常不恥」。

賽門斯寫道，與許多網友的感受相同，就是覺得被羅素給騙了。

阿拉巴馬州

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