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全國刑事司法協會報告：重大犯罪下降 竊車案激增

記者張聲肇／綜合報導
根據統計，今年上半年美國暴力犯罪案有減少趨勢，但仍比新冠病疫前嚴重，但竊車案激增。(Getty Images)
根據統計，今年上半年美國暴力犯罪案有減少趨勢，但仍比新冠病疫前嚴重，但竊車案激增。(Getty Images)

全國刑事司法協會(NCJA)新發布的年中報告指出，全國的暴力犯罪案有在減少，但仍比新冠疫情前嚴重，此外，竊車案激增，國人「不該自我感覺良好」。

報告共同作者、密蘇里大學退休教授羅森菲爾德(Richard Rosenfeld)說，全國各類型重大犯罪案都減少，令人感到鼓舞，但暴力犯罪仍每年奪走幾千條人命，「我們的國家不應有天下太平的感覺。」

這個擁有數百名會員專注於刑事司法政策的智庫說，暴力犯減少的同時，汽車偷竊案卻不斷增加。

報告分析37個城市每月十大暴力、盜竊和毒品案的統計數字，不過。不是每個都市都對這三大類型犯罪，都按時統計。

由於聯邦政府沒有這方面的資料，民間智庫只好自己收集，希望在全國民眾日益關切治安之際，提出全國性犯罪面貌及趨勢報告。

報告指出，2023年前半年，30個都市的總凶殺案件數比去年同期減少9%，其中洛杉磯、芝加哥、鳳凰城、費城、奧斯汀、傑克遜維爾、丹佛等20個城市減少，紐約、華府、西雅圖等10個都會增加。

凶殺案件從2020年開始上升，到2021年達高峰，雖然已下降，2023年上半年仍比2019年上半年高出24%。

其他類型犯罪大多呈個位數下降，例如，今年上半年和去年同期相比，10個都市的槍械犯罪下降6%；搶劫在33個都市減少4%；非住宅區闖空門偷竊案在16個都市減少5%；民宅偷竊案在16個都市減少3%；31個都市盜竊案減少4%；25個城市加重攻擊罪案減少3%。只有兩項罪犯增加：21個都市毒品犯罪案增加1%；11個城市家暴案增加0.3%。

汽車盜竊上升率最為嚴重：綜合32個城市的統計，汽車竊案激增34%，也就是說，今年上半年失竊車輛比去年同期增加2萬4000輛。23個都市竊車案上升，其中羅契斯特、辛辛那提、水牛城、芝加哥、孟斐斯、華府和杜罕的還增加超過100%。總失竊數比2019年前半高104%。

暴力犯罪 毒品 華府

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