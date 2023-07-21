時速150哩龍捲風襲北卡 輝瑞廠房重創 恐影響藥物供應

北卡羅來納州部分地區19日下午遭逢強勁龍捲風襲擊，數十戶民宅和建築受損，輝瑞藥廠的廠房也遭到重創，5萬個棧板的藥品被吹得七零八落。(路透)

強勁龍捲風 19日下午以高達150哩的時速，橫掃北卡 州洛麗西北方40哩的洛磯山95號州際高速公路兩側，數十戶民宅和建築受損，輝瑞 藥廠的廠房也遭到重創，恐將影響藥物供應。

電視台直升機空拍影片顯示，廠房多處倒塌，四周都是被風捲起摔落的卡車和拖車，一片凌亂。

輝瑞公司告訴華盛頓郵報，部分廠房遭受嚴重損毀，幸好無人重傷。美國各醫院使用的消毒注射器，約四分之一就是由這個廠區所生產，每年產量超過4億支。

納許郡警長史東(Keith Stone)說，大量廠房內的物品被吹得四散紛飛，「我收到的報告是，疾風勁雨把5萬台板(棧板)藥品吹得亂七八糟，損壞殆盡。」

當地媒體報導，好幾十戶民宅和建築受損，16人受傷，包括洛磯山西北六哩的多契斯鎮(Dortches)，好幾戶房屋全毀；鎮長維克(Jackie Vick)說：「簡直慘不忍睹，不過目前為止我們聽到最要緊的是沒人喪生。」

95號公路及附近道路一度暫時封閉，讓工人清除倒下的樹木和雜物。當地人幾乎沒時間準備逃生，龍捲風著陸前幾分鐘，洛麗氣象局才從雷達和當地居民確認龍捲風來襲並發出警報。

雷達資料顯示，龍捲風12時30分著陸，連續席捲地面約半個小時，肆虐範圍約20哩，毀壞的碎片最高被捲到1.5至2萬呎的高空。

氣象局初步研判，這陣龍捲風屬3級颶風，最高風速達每小時150哩，是北卡州歷年7月首見。

龍捲風在北卡州並不稀奇，不過洛磯山地區上次遭襲，是遠在1984年的事。