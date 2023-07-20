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佛州禁中國公民買地 法庭聽審 亞裔民團轟「仇亞合法化」

記者顏伶如／綜合報導

佛羅里達州禁止中國公民擁有土地的新法引發訴訟，主審法官18日聽取口頭辯論，塔拉哈西(Tallahassee)法院外則有抗議群眾集結，抨擊共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)推行具有種族歧視的法令。

禁止中國公民在佛州擁有土地的新法已於7月1日生效，華人移民因為這項新法將佛州州政府告上法院，多個亞裔民權組織18日則在法院外圍聲援原告。

非營利組織「佛州亞裔維權同盟」(Florida Asian American Justice Alliance)主席、華裔律師金美聲(Echo King)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，新法將引發寒蟬效應。她說：「這將導致仇恨亞裔變成合法。」

金美聲表示：「人們變成有理由可以仇恨，有法律做為靠山，我無法想像什麼樣的仇恨犯罪將會增加。」

她說，州政府毫無證據能證明來自中國、現住美國的移民涉及國安議題。

「拉丁裔美國公民團結聯盟」(League of United Latin American Citizens)、「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)、「全國公民住房聯盟」(National Fair Housing Alliance)等全國組織也加入佛州當地亞裔社群為這起訴訟原告表達支持。某些抗議人士從外州趕來加入示威活動。

「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)協助原告對佛州政府提告。訴狀指出，佛州新法是某種形式的住房歧視，違反公平住屋法(Fair Housing Act，FHA)。

非營利組織「華人權益促進會」(Chinese for Affirmative Action)倡議經理尼可拉斯‧朱(Nicholas Gee)指出：「今天我們聚集在這裡譴責佛州的外國人土地法，我們要拒絕拿亞裔當代罪羔羊的仇亞危險趨勢。」他說，新法打壓華裔血統民眾的土地所有權，還令人想起歷史上對亞裔充滿歧視的各種措施，「那是我們非常努力奮鬥才終於克服的一段過去」。

佛州 亞裔 種族歧視

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