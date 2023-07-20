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川普性侵案敗訴 要求重審、降賠款 被法官駁回

記者顏伶如／綜合報導
專欄作家卡洛爾控告川普強暴案勝訴，法官判川普須賠償500萬元，川普上訴要求重審並降低賠償金，19日遭法官拒絕。圖為今年5月走出曼哈頓聯邦法院。(美聯社)
專欄作家卡洛爾控告川普強暴案勝訴，法官判川普須賠償500萬元，川普上訴要求重審並降低賠償金，19日遭法官拒絕。圖為今年5月走出曼哈頓聯邦法院。(美聯社)

前總統川普19日在兩件訴訟中吃了敗仗，先是專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1996年在百貨公司試衣間遭到當時房地產大亨川普性侵，紐約聯邦地方法院陪審團今年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬元；川普要求重審並稱賠償金額應降至100萬元被法官打回票；另一名法官也拒絕把川普被起訴的「封口費」案移到聯邦法院審理。

曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)19日在59頁的裁決書中，拒絕前總統川普提出的重審要求，也駁回川普聲稱賠償金額應降至100萬元的主張。

卡普蘭在裁決書中指出，陪審團5月9日一致通過的判決「幾乎全面支持卡洛爾」，裁決並不是「嚴重錯誤的結果」或「司法不公」(miscarriage of justice)。

川普向法院聲稱賠償金額「實在太超過」，因為只有透過衣服碰觸卡洛爾的胸部，「與強姦差很多」。但卡普蘭指出，紐約州刑法對於強暴有著明確定義，陪審團根據事證裁定，川普當年的確蓄意強行侵犯了卡洛爾，導致卡洛爾受到立即疼痛以及長期心理與精神傷害。

卡洛爾另外還對川普提供求償1000萬元的誹謗訴訟，法院訂於2024年1月15日開庭。

卡洛爾律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)說，卡洛爾期待能收到500萬元賠償金，也期待第二件川普訴訟開庭。

川普19日在另一件訴訟程序裡同樣遇到挫折。川普主張，紐約州檢察官調查的「封口費」犯罪案件應該改由聯邦法院審理，理由是案情與總統任內有關，而且紐約檢察官存有政治動機。

不過，川普的要求19日遭紐約南區聯邦區域法院法官赫勒斯坦(Alvin Hellerstein)駁回。

前總統柯林頓任命下出任聯邦法官的赫勒斯坦裁決指出，「封口費」繼續由曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室處理。

川普目前面臨的官司還有涉嫌擅自保留政府機密檔案而遭聯邦犯罪起訴，川普2020年大選過後企圖推翻選舉結果，近期之內可能也會被聯邦檢察官起訴。

川普 檢察官 紐約州

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