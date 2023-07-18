美公民越界進入北韓 傳為美國陸軍士兵 據信已被平壤拘留

韓聯社18日報導，聯合國軍司令部表示，一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入北韓。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

韓聯社18日報導，美國主導的聯合國 軍司令部（United Nations Command）表示，一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入北韓 。

監督非武裝區（DMZ）活動的聯合國軍司令部在簡短聲明表示，這名人士在遊覽DMZ的共同警備區域（JSA）期間進入北韓，據信已被平壤方面拘留，但沒有詳細說明該人士的性別或其他細節。

聯合國軍司令部在推文表示，「我們…正在跟我們的北韓人民軍（KPA）同行合作以解決這個事件」。路透報導，南韓 東亞日報引述南韓軍方消息指出，該名遊客是一名美國陸軍士兵。