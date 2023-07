美公民越界進入北韓 傳為美國陸軍士兵 據信已被平壤拘留

韓聯社18日報導,美國主導的聯合國 軍司令部(United Nations Command)表示,一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線(MDL)進入北韓 。

監督非武裝區(DMZ)活動的聯合國軍司令部在簡短聲明表示,這名人士在遊覽DMZ的共同警備區域(JSA)期間進入北韓,據信已被平壤方面拘留,但沒有詳細說明該人士的性別或其他細節。

聯合國軍司令部在推文表示,「我們…正在跟我們的北韓人民軍(KPA)同行合作以解決這個事件」。路透報導,南韓 東亞日報引述南韓軍方消息指出,該名遊客是一名美國陸軍士兵。

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY