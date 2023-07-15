在海外，也挺罷工 「奧本海默」演員倫敦首映拍完宣傳照匆匆離去

受演員罷工影響，今年夏季強片「奧本海默」主要演職員13日出席倫敦首映，電影開場前拍完宣傳照即匆匆離去。(美聯社)

全美電影院 今年營運艱難，北美票房相較去年下跌約二成，那個成績還是影星們有參加首映、電影節之下，才勉強達成；現在，演員工會(SAG-AFTRA)14日起罷工 ，禁止成員參加電影電視劇的公關促銷活動，票房收入等只怕會大受影響。

紐約時報14日報導，罷工開始之後，演員們不再為自己有參演的電影、電視劇集打廣告，不論親自現身或線上都一樣，這意味下周在聖地牙哥舉辦的國際漫畫展(Comic-Con International)、秋季的電影節、許多電影首映或電視劇廣告活動，都不再「星光熠熠」。

好萊塢頂尖行銷人員之一的泰瑞普雷斯(Terry Press)表示，明星們不公開出席，意味只能大買廣告來充數，最後會很燒錢，尤其在夏天，真能買到廣告而吸引大量觀眾，實在機率不大。

而且場面會很尷尬，態勢很清楚。演員工會宣布罷工幾個小時前，由名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導且巨星雲集的電影「奧本海默」(Oppenheimer)才在倫敦首映。奧本海默是今夏最受期待電影之一，戲院老闆翹首以盼，再加上葛莉塔·潔薇(Greta Gerwig)演出的「芭比 」(Barbie)及湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「不可能的任務」最新一集，都被期盼能為奄奄一息的電影界注入生機。

奧本海默的首映提早一小時，其堅強卡司如麥特戴蒙(Matt Damon)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)、小勞伯道尼(Robert Downey Jr.)等人才能現身走紅毯；但群星們為表示支持工會，開演前便已離場。

克里斯多福諾蘭只好面對800觀眾自嘲說，明星們都退場去填罷工標語牌了；環球電影公司表示，奧本海默17日紐約首映會還是會辦，但演員們都不會參加。

首映會無明星撐場，公關活動不如往常，讓戲院業困難百出，業者本希望票房能在下半年有起色。