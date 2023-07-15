演員工會東西岸聯手罷工 女星阿曼達克魯：資方靠演員賺得肥滋滋

14日是演員工會大罷工的第一天，從西岸的洛杉磯到東岸的紐約，演員們不畏高溫，在規定的示威區舉牌抗議。圖為參加者在好萊塢華納影城外舉牌示威。(歐新社)

由好萊塢 演員工會發起的罷工 抗議獲得東岸同儕支持，14日也在紐約進行，明星們微笑著高呼口號，在規定的示威區井然有序地繞行抗議，劇作家們更早在70天前已發動罷工，現在演員們不畏高溫參與抗議，不時有人加入，氣氛有如夏日周五街頭派對，只是有不少名流加入。

紐約時報 報導，早上才10時，演員工會成員便簇擁著工會理事長法蘭德瑞雪(Fran Drescher)，罷工抗議的人與時俱增。

好萊塢的網飛(Netflix)建築群外，節慶歡樂的氛圍「霸占」日落大道與范尼斯大道(Van Ness Avenue)的交叉口。HBO劇集「矽谷群瞎傳」(Silicon Valley)女星阿曼達克魯(Amanda Crew)加入罷工，她表示，有人跟他們講，能做自己熱愛的工作謀生，就要心懷感激了，但「我們沒拿到酬勞，工作沒保障，而資方由演員的辛勞而賺得肥滋滋」。

全國演員大罷工，14日才第一天，恐持續多日，演員們在示威路線舉牌遊行，高呼「演員、作家們團結起來！」東岸示威區之一在時代廣場派拉蒙(Paramount)電影公司大樓之外，西岸則在好萊塢。大家傳遞瓶裝水及氣泡水供解渴，口號透過大聲公呼喊出來。

好萊塢規模最大工會組織、成員高達16萬電影及電視演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」(SAG-AFTRA)13日同意罷工，為43年來首見，演員們與5月就上街的劇作家們會師。

美國劇作家協會(Writers Guild of America)罷工隊長艾莉西亞卡羅(Alicia Carroll)表示，劇作家上街，有人罷工已達70日，頗有時日而且天氣很熱，大家都累了，現在演員們加入，讓劇作家們備感振奮，認為自己在業界並不孤單。

代表片廠及串流業者的「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers)提出新合約，但演員及劇作家都無法接受；重點在薪酬沒錯，但串流服務及人工智慧(AI)崛起，讓事態益發錯綜複雜。

法蘭德瑞雪指出，價值1340億元的美國影劇業模式已改變，新合約應納入這些變局，提供演員們保障、保護。