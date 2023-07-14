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勞勃狄尼洛華裔伴侶產後臉部常癱瘓 因為這原因

編譯周芳苑／綜合13日電
男星勞勃·狄尼洛的華裔伴侶蒂芬尼·陳(左)接受「哥倫比亞廣播公司晨間新聞」訪問，透露她近來與「貝爾麻痺症」奮鬥的心路歷程。(CBS畫面截頻)
男星勞勃·狄尼洛的華裔伴侶蒂芬尼·陳(左)接受「哥倫比亞廣播公司晨間新聞」訪問，透露她近來與「貝爾麻痺症」奮鬥的心路歷程。(CBS畫面截頻)

好萊塢男星勞勃·狄尼洛(Robert De Niro)的華裔伴侶蒂芬尼·陳(Tiffany Chen)透露，他們的女兒吉亞·維吉尼亞·陳-狄尼洛(Gia Virginia Chen-De Niro)4月出生後，她便一直有健康問題。

她接受「哥倫比亞廣播公司晨間新聞」(CBS Mornings)獨家採訪時揭露她近來與「貝爾麻痺症」(Bell's palsy)的纏鬥歷程；「貝爾麻痺症」是一種影響臉部肌肉的暫時性疾病，常導致一側臉下垂或癱瘓，陳的病情則嚴重到影響臉部兩側。

一般認為，貝爾麻痺症是由臉部神經發炎和腫脹引發， 確切原因尚不清楚，但據稱與病毒感染有關。

根據「國家神經疾病和中風研究所」(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)，全美每年約4萬人罹患貝爾麻痺症，不限性別、年齡，不過以15至45歲比例最高，導致患病的原因主要包括懷孕、肥胖高血壓、糖尿病和上呼吸道疾病等。

蒂芬尼·陳受訪時描述生完孩子返家發現初期症狀的過程，她先注意到舌頭有不尋常的感覺，後來慢慢變得刺痛和麻木，之後覺得臉怪怪的，很難說明白那是什麼感受。

日子一天天過去，她的症狀越來越嚴重，導致顏面崩塌，她形容這就像是「臉部自行融化」；產後大約一星期，情況變得難以忍受，她完全沒辦法進食，她試著吃東西，只不過放了一個叉子份量的食物到嘴裡，就全部吐出來，之後，講話開始含糊不清。

蒂芬尼·陳意識到病情嚴重，馬上聯繫醫生，醫生建議她直接去醫院。她透露道，「我一進醫院就失去臉部所有的功能。」

蒂芬尼·陳是太極拳宗師陳至誠的女兒，本身也是太極拳教練和演員。陳家人曾因國共戰爭從中國大陸遷到台灣，後又移民美國。

高血壓 中風 肥胖

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