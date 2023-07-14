全球逾56%海洋變色 美英學者研究：氣候變遷在搞鬼

過去20年，海洋的顏色開始轉變，研究顯示，很可能是因氣候變遷造成。(Getty Images)

麻省理工學院(MIT )和英國國家海洋學中心(National Oceanography Center)和科學家領導的最新研究顯示，過去20年來，海洋顏色發生顯著變化，全球已有逾56%海洋變了色，如此大的變化無法用自然變化來解釋，顯然受到人類造成的氣候變遷 所驅動。

12日在「自然」(Nature)雜誌發表的研究指出，靠近赤道的熱帶海洋顏色變得尤其綠，反映出生態系統的變化。

海洋顏色源自上層物質；深藍色海洋裡幾乎沒有生命，綠色代表海洋存在以浮游植物為基礎的生態系統，以它為根基構成的食物鏈，為磷蝦、魚類、海鳥和海洋哺乳動物等大型生物提供支持。

研究合著者、麻省理工學院地球大氣和行星科學及全球變遷科學中心資深研究科學家杜特基維奇(Stephanie Dutkiewicz)表示，目前不清楚這些生態系統究竟如何變化的，但海洋生態系統非常平衡，浮游植物的任何變化都會在食物鏈產生漣漪。

「所有變化都會導致生態系統自然組織的不平衡。若海洋持續升溫，長此以往，這種不平衡只會更糟，」杜特基維奇告訴有線電視新聞網(CNN)，海洋的碳儲存能力也將受影響，因為不同浮游生物吸收不同數量的碳。

研究人員正努力釐清這些變化的意義為何，但他們指出，這些變化顯然是由人類引起的氣候變遷所驅動。杜特基維奇表示，「結果非常發人深省；是人類引起的氣候變遷對地球系統產生重大影響的又一警鐘。」

杜特基維奇說，將設法更深入了解不同海洋區域的顏色變化，及導致變化的可能原因。