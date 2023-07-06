姚南薰「家庭因素」 突辭美國女性歷史博物館

史密森尼學會5日宣布，解除聘任姚南薰擔任美國婦女歷史博物館首任館長。(美聯社)

原訂6月5日出任史密森尼學會(Smithsonian Institution)美國女性歷史博物館 (AWHM)創始館長的姚南薰(Nancy Yao)，因為在新職發布前一年半期間，處理紐約「美國華人博物館」(MOCA)性騷擾 申訴爭議飽受批評，上任新職日期被無限期延後；史密森尼學會5日發出聲明，指姚南薰「因家庭問題需要她關注」，已辭去新職。

史密森尼學會發言人聖托馬斯(Linda St. Thomas)表示，史密森尼學會已任命阿納卡斯蒂亞社區博物館(Anacostia Community Museum)館長亞當斯(Melanie Adams)擔任美國女性歷史博物館代理館長。

姚南薰是在紐約華埠 擔任MOCA館長八年後，被史密森尼學會相中並特別選在3月全國婦女歷史月，宣布聘她出任美國女性歷史博物館首任館長。但對博物館界某些人士來說，這項選擇讓他們看到#MeToo運動引發全國性騷擾清算後的不安迴響。

華盛頓郵報4月採訪MOCA七名前員工，詳細報導姚南薰擔任MOCA館長最後一年半內，一連和解三樁前雇員控告館方不當解雇訟案，均涉及員工代表年輕職員提出性騷擾申訴卻遭解雇而引發的爭議。文章刊出後，史密森尼學會宣布重新考慮該聘任，並表示將與外部公司簽約調查相關指控。

姚南薰是出色的籌款人，在獲得史密森尼新職聘任前，她的公眾形象於2020年初達到頂峰；當時MOCA收藏研究中心五次發生火警，她負責監督長達數月的搶救以及修復數萬件文物的工作。

儘管火災善後工作有許多正面宣傳和善意，但姚南薰仍常與博物館長期支持者和華埠社區人士起衝突。MOCA博物館因疫情關閉一年後，2021年重新開放時，要求姚南薰辭職的抗議者曾在博物館外示威。