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2019年15億元退稅 迄今沒人領 國稅局提醒勿入詐騙陷阱

記者胡玉立／綜合報導
2019年退稅申領截期將至，國稅局呼籲民眾盡快領取，同時也提醒要小心遭不肖人士詐騙。(Getty Images)
2019年退稅申領截期將至，國稅局呼籲民眾盡快領取，同時也提醒要小心遭不肖人士詐騙。(Getty Images)

國稅局(IRS)估計，2019納稅年度約有15億元退稅款迄今無人認領；約150萬人有資格申請這一大筆尚未被領取的退稅款項，平均退稅中位數約893元；國稅局發出「最後呼籲」，希望納稅人「迅速採取行動」，在17日截期前領取退稅，以免錯失機會。

與此同時，國稅局警告大家千萬留心，避免淪為新一輪退稅騙局受害者。國稅局表示，不肖詐騙者正假冒國稅局廣發信函或電郵、簡訊，誤導民眾相信自己應拿到退款、誘騙受害者交出駕照照片等個人信息；詐騙者可能會利用這些信息進行身分詐欺。

國稅局長沃佛爾(Danny Werfel)表示，「領取2019年退稅時間不多了，最後期限正迫近中」；他敦促任何可能在COVID疫情早期階段「忽略或忘記報稅」的人，在申請潛在大筆退稅的最後機會逝去前，迅速行動。

據估計，各州及華盛頓特區有退稅待認領的人數都超過3000人。預計應退稅未退人數最多的州包括：加州(近14萬5000人)、德州(逾13萬5000人)、佛羅里達州(約9萬人)和紐約州(8萬1600人)。

沃佛爾警告，詐騙者利用國稅局2019年退稅截期將近，正通過特殊信件、電郵和簡訊，詐騙國人。詐騙者寄出的信件上有國稅局標誌和虛假聯絡電話號碼，要求受害者提供手機號碼、銀行帳號信息、社會安全號碼等；「大家看到此類信件，應立即提高警覺，因為那就是假冒國稅局詐騙的危險信號。」

國稅局表示，這些假冒信件往往措辭笨拙、文法不佳；信中可能寫道：全案須交給備案代理，由對方協助提交未申領財產申報。國稅局表示，IRS是會透過郵政服務遞送普通郵件與納稅人聯繫，但絕不會以電郵、簡訊或透過社群媒體與納稅人聯繫。

國稅局 退稅 詐騙

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