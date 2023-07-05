泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（Stockton Rush）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。《紐約客》日前一分長篇報導就揭露，該公司一位前財務與行政總監說，羅許幾年前曾邀她擔任「泰坦號」的首席駕駛，導致她決定辭職走人。

根據《商業內幕》轉述，這起事件發生在2018年，這位名字沒有公開的前總監跟《紐約客》記者陶布（Ben Taub）談到了自己跟羅許的衝突。她說，羅許開除了最初擔任「泰坦號」首席駕駛的洛克瑞吉（David Lochridge）後，就詢問她想不想要接下該職務。

"A former director of finance & administration for #OceanGate said the company's CEO , Stockton Rush, asked her in 2018 to become the chief pilot for the Titan submersible"



The ACCOUNTANT.

He asked their accountant to replace the sub pilot who'd quit.https://t.co/IuY7QFrStB — TechTraderView (@TechTraderView) July 3, 2023

這位前財務總監表示，「因為我的背景是會計，他會想要我去當首席駕駛，這件事情把我嚇壞了」，還說她無法為羅許工作，也「不信任」他，原因是洛克瑞吉已經不在海洋之門工作了。

據陶布報導，這位前財務總監一在其他地方找到新工作就辭職了。她還補充爆料，指海洋之門的一些工程師為該公司工作時還是青少年，而其他人只有20歲出頭，有些工程師每小時一度也只拿到15美元。

《商業內幕》4日報導，他們曾就《紐約客》的新聞聯繫了海洋之門的代表，被告知該公司沒有要提供進一步的消息。

此前新聞報導，洛克瑞吉要求公司對「泰坦號」作更嚴格的安全測試，至少要證明潛水器「結構穩固，安全無虞」，卻於2018年遭到炒魷魚，還遭到「海洋之門」提告，但他隨後提出反訴，宣稱自己是在提出了關於「泰坦號」船體的關鍵問題後被掃地出門。陶布的報導也詳述了洛克瑞吉與其他潛水器專家的對話，並指這些專家跟羅許交流時也提出「泰坦號」安全性的擔憂。