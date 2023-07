泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許(Stockton Rush)在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆,許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。《紐約客》日前一分長篇報導就揭露,該公司一位前財務與行政總監說,羅許幾年前曾邀她擔任「泰坦號」的首席駕駛,導致她決定辭職走人。

根據《商業內幕》轉述,這起事件發生在2018年,這位名字沒有公開的前總監跟《紐約客》記者陶布(Ben Taub)談到了自己跟羅許的衝突。她說,羅許開除了最初擔任「泰坦號」首席駕駛的洛克瑞吉(David Lochridge)後,就詢問她想不想要接下該職務。

