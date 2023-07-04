羅訴韋德案推翻1周年 20州限縮墮胎、61家院所關門

最高法院撤銷婦女墮胎保護一年來，至少已有超過60家提供墮胎服務的診所關閉，阿拉巴馬州一名反墮胎人士舉著診所關閉的牌子，在當地一間診所外「站崗」。(美聯社)

自從最高法院去年6月推翻已有半個世紀的羅訴韋德案(Roe vs. Wade)的婦女墮胎 權保護判決以來，至少61家墮胎診所、計畫生育機構及醫生辦公室停止提供墮胎服務；醫療院所老闆們掙扎著適應，取消墮胎預約，幫忙求診的女性轉到其他地方；有些院所搬家，有些依然提供力所能及的服務，更多是乾脆關門，留下空蕩蕩的建築物。

紐約時報報導，這一年來有20州立法，不是禁止就是限制墮胎，迫使全國本就東拼西湊的墮胎醫療網快速轉移。密爾瓦基市前墮胎診所建築物出售，喊價100萬元，仲介表示很難找到買主。

在其他地方，求診者依然現身，來敲緊閉的院門。阿拉巴馬州 20歲女性西潔表示，自己前來蒙哥馬利市的墮胎診所求救，原因在她負擔不起沃爾瑪超市要價50元的事後丸，但診所關門了。抗議墮胎人士也出動。例如田納西州布里斯托市(Bristol)，抗議人士迫使一家墮胎診所關門。

在喬治亞州營業超過40年的沙瓦納醫療診所在高院推翻婦女墮胎保護後，於去年10月結束營業。(美聯社)

去年61家關閉的墮胎院所，大約在14個完全禁止墮胎州，但另幾個州能否墮胎，法律很不確定，於是業者也乾脆關閉。其他業者指出有可能吃到刑事官司，包括坐牢，如此讓提供墮胎服務險象環生。

約半數墮胎診所改換焦點，做其他服務，例如生育控制及產前照護；有些去照料業已在其他地方墮胎好的病人，做後續服務，至少十幾家搬到對墮胎更友善的州，開設新院所。

有幾家醫學建築，包括「傑克森婦女健康組織」(Jackson Women's Health Organization)的墮胎診所，都已出售、轉做別的用途。

搬家的大多是獨立診所，一般而言，他們執行全國墮胎手術半數以上。他們經常提供財務協助給病人，不要求醫療保險 ，另外也不會拒絕負擔不起墮胎費用的懷孕女性。

最高法院推翻前例，接下來各州制定的墮胎禁令，與其說減少了墮胎件數，毋寧是逼迫婦女到別的州施術，或者到線上買藥丸。伊利諾、佛州及北卡羅來納州都表示，相形最高院判決之前幾個月，目前墮胎件數多了好幾千。