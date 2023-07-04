我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

羅訴韋德案推翻1周年 20州限縮墮胎、61家院所關門

編譯潘勛／綜合報導
最高法院撤銷婦女墮胎保護一年來，至少已有超過60家提供墮胎服務的診所關閉，阿拉巴馬州一名反墮胎人士舉著診所關閉的牌子，在當地一間診所外「站崗」。(美聯社)
最高法院撤銷婦女墮胎保護一年來，至少已有超過60家提供墮胎服務的診所關閉，阿拉巴馬州一名反墮胎人士舉著診所關閉的牌子，在當地一間診所外「站崗」。(美聯社)

自從最高法院去年6月推翻已有半個世紀的羅訴韋德案(Roe vs. Wade)的婦女墮胎權保護判決以來，至少61家墮胎診所、計畫生育機構及醫生辦公室停止提供墮胎服務；醫療院所老闆們掙扎著適應，取消墮胎預約，幫忙求診的女性轉到其他地方；有些院所搬家，有些依然提供力所能及的服務，更多是乾脆關門，留下空蕩蕩的建築物。

紐約時報報導，這一年來有20州立法，不是禁止就是限制墮胎，迫使全國本就東拼西湊的墮胎醫療網快速轉移。密爾瓦基市前墮胎診所建築物出售，喊價100萬元，仲介表示很難找到買主。

在其他地方，求診者依然現身，來敲緊閉的院門。阿拉巴馬州20歲女性西潔表示，自己前來蒙哥馬利市的墮胎診所求救，原因在她負擔不起沃爾瑪超市要價50元的事後丸，但診所關門了。抗議墮胎人士也出動。例如田納西州布里斯托市(Bristol)，抗議人士迫使一家墮胎診所關門。

在喬治亞州營業超過40年的沙瓦納醫療診所在高院推翻婦女墮胎保護後，於去年10月結...
在喬治亞州營業超過40年的沙瓦納醫療診所在高院推翻婦女墮胎保護後，於去年10月結束營業。(美聯社)

去年61家關閉的墮胎院所，大約在14個完全禁止墮胎州，但另幾個州能否墮胎，法律很不確定，於是業者也乾脆關閉。其他業者指出有可能吃到刑事官司，包括坐牢，如此讓提供墮胎服務險象環生。

約半數墮胎診所改換焦點，做其他服務，例如生育控制及產前照護；有些去照料業已在其他地方墮胎好的病人，做後續服務，至少十幾家搬到對墮胎更友善的州，開設新院所。

有幾家醫學建築，包括「傑克森婦女健康組織」(Jackson Women's Health Organization)的墮胎診所，都已出售、轉做別的用途。

搬家的大多是獨立診所，一般而言，他們執行全國墮胎手術半數以上。他們經常提供財務協助給病人，不要求醫療保險，另外也不會拒絕負擔不起墮胎費用的懷孕女性。

最高法院推翻前例，接下來各州制定的墮胎禁令，與其說減少了墮胎件數，毋寧是逼迫婦女到別的州施術，或者到線上買藥丸。伊利諾、佛州及北卡羅來納州都表示，相形最高院判決之前幾個月，目前墮胎件數多了好幾千。

墮胎 阿拉巴馬州 醫療保險

上一則

新州肯恩大學研究：雌性鱷魚能「孤性生殖」

下一則

羅訴韋德案推翻1周年 民眾態度轉變 大多數可接受墮胎

延伸閱讀

否認打胎就沒事了？中國官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點

否認打胎就沒事了？中國官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點
蔡徐坤終於現身 否認一夜情、強制墮胎

蔡徐坤終於現身 否認一夜情、強制墮胎
蔡徐坤人氣崩跌 認了「2年前交往過」否認一夜情、強制墮胎

蔡徐坤人氣崩跌 認了「2年前交往過」否認一夜情、強制墮胎
成劣跡藝人遭央視封殺？蔡徐坤道歉：兩情相悅 沒強制墮胎

成劣跡藝人遭央視封殺？蔡徐坤道歉：兩情相悅 沒強制墮胎

熱門新聞

是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

2023-06-29 09:26
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2023-06-30 13:38
(取自推特）

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

2023-07-02 10:25
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

2023-06-29 10:05
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

2023-07-03 11:04

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往