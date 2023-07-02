我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

祈禱儀式場外攻擊穆斯林議員 康州男被捕

記者顏伶如／綜合報導
康乃狄克州30歲男子狄斯蒙德涉攻擊州議員瑪爾亞姆‧可汗。(美聯社)
康乃狄克州30歲男子狄斯蒙德涉攻擊州議員瑪爾亞姆‧可汗。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，康乃狄克州警方表示，在宰牲節(Eid al-Adha)祈禱儀式活動場外攻擊州議員瑪爾亞姆‧可汗(Maryam Khan)的男子已經被捕並移送法辦。可汗去年成為康乃狄克州史上第一位穆斯林州眾議員

警方指出，可汗28日離開哈福特(Hartford)市中心區的宰牲節活動時，30歲男子狄斯蒙德(Andrey Desmond)涉嫌接近可汗，除了發表淫穢言論還企圖親她。狄斯蒙德旋即動手毆打可汗，把她推倒在地上。

警方指出，可汗遇襲後受到輕傷，在現場接受醫護處理傷勢。

來自康州新不列顛(New Britain)的狄斯蒙德隨即被在場民眾包圍，接著被警察逮捕。警方發表聲明指出，狄斯蒙德被以三級攻擊罪、非法拘禁、破壞秩序、干預警方等罪名移送法辦。法官裁定狄斯蒙德保釋金為25萬元，訂7月17日再次出庭應訊。

29日過堂時，辯護律師表示，狄斯蒙德有心理疾病歷史，曾在紐約一處精神療養院住了半年。

康州眾議會議長芮特爾(Matt Ritter)、州眾議會多數黨領袖羅哈斯(Jason Rojas)發表聯合聲明表示，已經與可汗取得聯絡，目前她的第一要務是好好休養。聲明中說，這次痛苦的經歷讓可汗與她的家人受到嚴重影響，目前她正在親人陪伴下專心接受治療。

康州穆斯林民權領袖發表聲明說，狄斯蒙德沒有遭到仇恨犯罪起訴，令人感到失望。聲明中表示，希望檢警主管機關進一步調查狄斯蒙德的攻擊動機是否與可汗宗教信仰有關。

警方證實，當天宰牲節祈禱儀式約有4000人參加，警方派出兩名員警駐守現場。康州「美國伊斯蘭關係協會」(Council on American-Islamic Relations)主席米蒙恩(Farhan Memon)說，警方應該派出更多警力。

康乃狄克州 警察 眾議員

上一則

32歲謊稱16歲 入讀3高中…露餡被控

下一則

同意付錢…拜登子遭索私生女撫養費 和解收場

延伸閱讀

涉藏匿3.8萬磅煙火 聖荷西2男被捕

涉藏匿3.8萬磅煙火 聖荷西2男被捕
詐騙牛糞轉綠能投資 男被捕入獄

詐騙牛糞轉綠能投資 男被捕入獄
一網打盡 華府毒品幫派12人被捕

一網打盡 華府毒品幫派12人被捕
黑桃同花順 康州賭客贏近60萬元

黑桃同花順 康州賭客贏近60萬元

熱門新聞

是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

2023-06-29 09:26
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2023-06-30 13:38
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

2023-06-29 10:05
(取自推特@insidercnews)

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

2023-06-29 12:25

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸