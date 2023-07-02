祈禱儀式場外攻擊穆斯林議員 康州男被捕

康乃狄克州30歲男子狄斯蒙德涉攻擊州議員瑪爾亞姆‧可汗。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，康乃狄克州 警方表示，在宰牲節(Eid al-Adha)祈禱儀式活動場外攻擊州議員瑪爾亞姆‧可汗(Maryam Khan)的男子已經被捕並移送法辦。可汗去年成為康乃狄克州史上第一位穆斯林州眾議員 。

警方指出，可汗28日離開哈福特(Hartford)市中心區的宰牲節活動時，30歲男子狄斯蒙德(Andrey Desmond)涉嫌接近可汗，除了發表淫穢言論還企圖親她。狄斯蒙德旋即動手毆打可汗，把她推倒在地上。

警方指出，可汗遇襲後受到輕傷，在現場接受醫護處理傷勢。

來自康州新不列顛(New Britain)的狄斯蒙德隨即被在場民眾包圍，接著被警察 逮捕。警方發表聲明指出，狄斯蒙德被以三級攻擊罪、非法拘禁、破壞秩序、干預警方等罪名移送法辦。法官裁定狄斯蒙德保釋金為25萬元，訂7月17日再次出庭應訊。

29日過堂時，辯護律師表示，狄斯蒙德有心理疾病歷史，曾在紐約一處精神療養院住了半年。

康州眾議會議長芮特爾(Matt Ritter)、州眾議會多數黨領袖羅哈斯(Jason Rojas)發表聯合聲明表示，已經與可汗取得聯絡，目前她的第一要務是好好休養。聲明中說，這次痛苦的經歷讓可汗與她的家人受到嚴重影響，目前她正在親人陪伴下專心接受治療。

康州穆斯林民權領袖發表聲明說，狄斯蒙德沒有遭到仇恨犯罪起訴，令人感到失望。聲明中表示，希望檢警主管機關進一步調查狄斯蒙德的攻擊動機是否與可汗宗教信仰有關。

警方證實，當天宰牲節祈禱儀式約有4000人參加，警方派出兩名員警駐守現場。康州「美國伊斯蘭關係協會」(Council on American-Islamic Relations)主席米蒙恩(Farhan Memon)說，警方應該派出更多警力。