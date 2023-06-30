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2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

記者顏伶如／綜合報導
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

知名運動休閒品牌Lululemon在喬治亞州桃樹角(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴口罩男子闖入搶劫，設法阻止竊賊的兩名店員事後被開除，引發爭議；Lululemon執行長麥唐納(Calvin McDonald)說，開除店員的決策不會改變，因為店員違反了人身安全第一的規定。

麥唐納日前接受CNBC新聞頻道專訪時表示，Lululemon對於如何因應竊案訂有零容忍政策，並且對員工加強訓練，「因為我們把工作團隊及顧客的安全擺在第一位」。至於遭搶的損失，麥唐納說：「那些只是商品而已。」

麥唐納說，兩名想要阻止行竊的店員是在知道規定的情況下違規，包括在搶匪逃跑之後還追出店外。

有線電視新聞網(CNN)報導，有三名涉案男子遭逮捕。

Lululemon對CNN發表聲明表示，不管任何數量的商品，都不值得員工拿生命冒險；兩名員工在事發當時可以根據規定打911電話報警即可，卻採取讓自己與他人可能受到傷害的行動。

佛羅里達大學(University of Florida)犯罪學家海耶斯(Read Hayes)說，類似狀況如何拿捏，有著非常微妙的分寸。海耶斯是零售業防損研究委員會(Loss Prevention Research Council)主席，委員會成員包括沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)、家得寶(Home Depot)、蓋普(Gap)等知名零售業者。

零售業 目標百貨 喬治亞州

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