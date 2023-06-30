才花5億整修 紐約曼哈頓蒂芙尼珠寶店火災2傷

蒂芙尼29日早地下室冒出濃煙。(Citizen截圖)

位於紐約曼哈頓 第五大道上標誌性的蒂芙尼珠寶店(Tiffany & Co)，29日早上約9時38分發生火災，起火點為地下室的變壓器，火勢將部分建築外牆燻黑，其中有兩人在疏散過程中受輕傷。據悉，蒂芙尼所屬母公司酩悅軒尼詩-路易威登集團(LVMH)才剛花5億元整修店面，於今年4月重新開幕。

目擊者說，火災發生時門市人員正準備開店，事發時冒出大量濃煙。不過紐約市 消防局(FDNY)第八大隊隊長布拉西(Richard Blasi)表示，火勢並不大，對於地面建築幾乎沒有影響，濃煙也未進入珠寶店內。他說，火源來自一個地下變壓器。

聯合愛迪生(Con Edison)電力公司發言人奎羅茲(Alfonso Quiroz)表示，起火原因尚待進一步調查。

市消防局副局長卡爾森(Joseph Carlsen)表示，火災發生後，約有150名消防員趕赴現場處置，並迅速撲滅明火。雖然火災對建築結構未產生影響，但消防部門還是從蒂芙尼店面所在的地上建築中疏散了近百人，其中有兩人受傷，但傷勢輕微，被送去就醫。

蒂芙尼門店火災造成了大量濃煙從地下室出口冒出，將附近的建築牆面燻黑。(記者許君達／攝影)

29日下午，消防員全數撤離，由聯合愛迪生(Con Edison)電力公司的應急團隊接手，工作人員切斷建築電源，進入火災發生的地下通道調查檢修。地下通道出入口附近的建築外牆上，留有黑色的煙燻痕跡。

蒂芙尼門店常規開放時間為上午10時，所以火災發生時，該店尚未開始營業。該公司一位發言人說，在消防隊檢查結束後，店面可恢復營業。但截至發稿時，事發門店尚在關閉中，門衛表示不知何時可以開放。