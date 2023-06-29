瑪丹娜細菌感染失去知覺 住進加護病房 世巡演唱會取消

歌壇天后瑪丹娜傳出遭細菌感染，進了加護病房接受治療；她今年2月出席葛萊美獎時容貌大變也成為熱門話題。(Getty Images)

現年64歲的流行樂壇天后瑪丹娜 (Madonna)24日失去知覺，緊急送醫並插管治療，經紀人歐西瑞(Guy Oseary)28日證實瑪丹娜經歷「嚴重的細菌感染」，在加護病房住院多日，原定7月15日開跑的出道40周年紀念巡迴演唱會因此被迫延後。

歐西瑞在Instagram發布貼文，表示瑪丹娜「預計將完全康復」，她的健康狀況正在改善，但「仍在接受醫療治理」，表示「此時我們需要暫停所有活動，包括巡演。」

娛樂新聞網站Page Six報導，瑪丹娜的26歲長女蘿德絲・里昂(Lourdes Leon)在她住院期間一直陪在身旁。

歐西瑞未透露國際巡演何時重啟，僅表示待細節事項出爐將盡快公告。

消息人士向「每日郵報」(DailyMail)透露，瑪丹娜一直馬不停蹄忙著準備巡演，以確保演出完美無缺，消息指出她一周排練六日；4月時另一名幕後人士說瑪丹娜的完美主義要把大家逼瘋了，並稱她的身材狀態好到不可思議。

目前尚無法確認瑪丹娜罹患哪一種細菌感染，不過根據克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的資訊，細菌感染可能影響身體許多部位，包括皮膚、肺、大腦與血液。

許多細菌感染通常不嚴重，或是可以用抗生素輕易治療，但任何深度侵略身體的細菌感染，如深入血液、心臟、肺或大腦的感染，則可能危及生命。

瑪丹娜的第12次巡演原定於7月15日開始，到明年1月30日結束，她將訪問北美與歐洲，共演出84場，演唱會門票開賣數分鐘立即售罄。

今年稍早，瑪丹娜因為外表變化遭人狠酸，一些人猜測她出席2023年葛萊美 獎時容貌大變，是因為做了整形手術。

儘管瑪丹娜當時迅速反駁酸言酸語，並否認整形傳聞，但消息人士告訴每日郵報，瑪丹娜深受批評影響，並努力在巡演前恢復更自然的狀態。