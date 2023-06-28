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高溫預警 德州熱浪來襲 將席捲中南部

編譯周芳苑／綜合27日電
從德州至佛羅里達州，全美多個地區遭熱浪侵襲。圖為休士頓一名在室外工作的男子，喝水解渴。(美聯社)
從德州至佛羅里達州，全美多個地區遭熱浪侵襲。圖為休士頓一名在室外工作的男子，喝水解渴。(美聯社)

德州夏天氣溫飆至華氏三位數不足為奇，但今年6月熱上加熱，未來幾天，異常熱浪將延伸到大平原、深南部，以及密西西比河谷下游等南部及中部多數地區。本周衡量體感溫度的「酷熱指數」(Heat indexes)將介於華氏113至117度。

國家氣象局(National Weather Service)發布的「高溫預警」(Heat advisories)範圍，已從北佛羅里達州展延到南新墨西哥州

德州大部分地區、新墨西哥州和亞利桑納州部分地區，以及路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州的墨西哥灣沿岸地區也都發布「超高溫警報」(excessive-heat warnings)。

此外，氣象局也對密西西比河谷下游發出「超高溫警戒」(Excessive-heat watches)，涵蓋田納西州曼菲斯(Memphis)及首府納許維爾(Nashville)、阿拉巴馬州的亨茨維爾(Huntsville)及伯明翰(Birmingham)、密西西比州的傑克遜(Jackson)、阿肯色州小岩城(Little Rock)以及密蘇里州波普勒布拉夫(Poplar Bluff)。

國家氣象局提醒，極端熱浪及濕度將導致過熱引起的疾病，從事戶外活動的人要特別注意。

下周初，東南部及中南部熱浪可望紓緩，德州恐難馬上解除警報。

滯留高溫在德州形成熱穹般的靜止高壓脊，氣溫較平均高華氏8至18度。德州德爾里奧市(Del Rio)21日氣溫飆至115度，可能連續10天維持或打破最高溫紀錄。

德爾里奧市夜間低溫(overnight low)也偏高，15日清晨以來未曾降至華氏80度以下，6月中下旬平均低溫74度。

德州休士頓、聖安東尼奧、奧斯汀、達拉斯、聖安吉洛等城市高溫都將達100度以上，聖安吉洛更可能飆至110度；高溫將向北、東延伸。

圖為休士頓在熱浪侵襲下，用電量大增。(美聯社)
圖為休士頓在熱浪侵襲下，用電量大增。(美聯社)

高溫 德州 新墨西哥州

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