加國野火煙霾波及 美空汙「紅色警告」頻發

加拿大野火產生的煙霾飄到美中地區，芝加哥27日整天壟罩在一片霧茫茫之中。(美聯社)

加拿大 安大略和魁北克兩省上周370萬畝林地野火連累五大湖區美國城鄉，芝加哥 27日早晨的空氣品質屬全球大都會區「最糟糕」等級，明尼亞波利斯和底特律也列入全球空汙最嚴重前10名，屬於「紅色警告」對象。人口密集的紐約市 也提醒市民在28與29日兩天注意空氣品質轉劣。

聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)已向芝市、羅克福德市(Rockford)；以及威斯康辛、印第安納、密西根等州發出「空氣質量警報」。

27日不僅整個芝加哥市煙霧迷濛，市民只要打開窗戶，就能聞到濃濃的燒焦味道，預估大芝加哥這波空氣污染將持續到28日午夜。

小型都市如密西根州大湍(Grand Rapids)情況更糟，空氣品質指數217屬「紫色警告」等級。明尼蘇達州大部分地區和整個威斯康辛和密西根州，以及印第安納州和伊利諾州北部，都發出空氣品質不佳的警訊。

鄰近美國的加拿大都市蘇聖瑪莉(Sault Ste. Marie)26日夜間的指數更高達353的「危險」等級，27日天亮後仍在紫色「很不健康」等級。煙霾最東漫及哥倫布和辛辛那提，氣象局說能見度全日都很低，戶外活動的時間宜盡量縮短。

空氣品質指數101屬橙色等級，對特定族群如小孩和老人及抵抗力弱的人「不健康」；151屬紅色等級，對所有人都不健康；201以上為紫色(很不健康)，301以上褐紫紅色對人畜都危險。只要空氣品質達到橙色以上，民眾最好待在室內，不要外出；室內最好還要啟動空氣濾清器。

指數的標準通常根據PM2.5懸浮粒子數量計算。這等大小的懸浮粒子直徑不到2.5微米(百萬分之一公尺)，有機物燃燒焚毀後所產生，可以把它視作超微型的煤煙或煙塵。

加拿大人口最多的兩省森林大火往西南方向飄過來的濃密煙塵，壟罩中西部的北部和五大湖區，氣象人員說直到28日晚，明尼亞波利斯、聖保羅等都市的天際線都將模糊不清。

明尼蘇達州今年迄今已發布23個空氣品質不佳的警告，該州汙染管制局說，這已超過2021年21個的紀錄，明州通常每季平均只有兩、三個空汙警報。聖保羅市兩周前才創下全美空氣品質最糟都市的紀錄，也是加拿大野火濃煙所致。

未來幾天，低壓氣流會把濃煙帶到大西洋岸中部和東北部，幸虧火燒山地區這幾天下雨，澆熄了不少野火，濃煙產生的汙染物減少很多。

由於27日的大風和加拿大持續野火，紐約市28日空氣質量可能會變得更糟，市長亞當斯(Eric Adams)27日推特表示，「我們將讓紐約客了解情況，提供他們可以採取的保持健康的措施。」