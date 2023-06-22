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疫外 全美13歲學生數學、閱讀成績退步 半世紀最大跌幅

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
全美13歲學生數學、閱讀測驗分數出現半世紀以來最大跌幅。(Getty Images)
全美13歲學生數學、閱讀測驗分數出現半世紀以來最大跌幅。(Getty Images)

被喻為「全美學童成績單」的「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)21日公布最新報告指出，全美13歲學生數學、閱讀測驗分數出現半世紀以來最大跌幅，不過亞裔學生的閱讀成績並沒有太大改變。

這份報告顯示，學生學習在疫情被迫中斷，衝擊影響迄今持續存在，並沒有改善。

報告指出，全美13歲學童2022年秋季測驗結果與疫情發生前的2019年秋季相比，數學分數退步9分，閱讀降低4分。這項報告當中的學生在疫情發生初期為10歲，就讀四年級或五年級，2022年秋季參加測驗時就讀七年級或八年級。

負責主辦全國學習測驗的聯邦機構「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics，NCES)主委卡爾(Peggy G. Carr)指出，測驗結果反映出學童基本知識存有令人憂心的落差。她表示，測驗結果再度證明，因為疫情而出現的學習退步，需要花上頗長時間才能彌補。

統計顯示，如今13歲學童數學平均成績大約回到1990年的程度，平均閱讀成績則與2004年相同。疫情發生之前原本成績就最差的學生，退步狀況尤其嚴重，數學分數下降12分至14分，成績最好的學生則降低約六分。

統計顯示，數學成績退步的狀況出現在全美各地，不分族裔。閱讀分數退步則以非洲裔、多族裔及白人學生較明顯，西語裔、亞裔、美洲原住民及阿拉斯加原住民學生退步狀況較不明顯。

包括卡爾在內等教育專家曾說，學生成績退步與學校環境變差、學生心理狀況出問題可能也有關係。

國家評量指導委員會(National Assessment Governing Board)負責制定考試政策，該委員會成員、密西西比州教育廳前廳長卡莉‧萊特(Carey Wright)表示，「這個結果令人震驚，13歲中學生的未來取決於成績能否從新冠肺炎疫情中復甦，我們需要特別留意現況」。

疫情 教育 原住民

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