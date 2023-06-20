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促減肥新藥胰妥讚納入聯邦醫療保險 藥廠國會遊說

記者顏伶如／綜合報導
為了爭取讓減肥新藥胰妥讚(Ozempic)納入紅藍卡給付，藥廠已展開國會遊說，以推動提案。(美聯社)
為了爭取讓減肥新藥胰妥讚(Ozempic)納入紅藍卡給付，藥廠已展開國會遊說，以推動提案。(美聯社)

糖尿病新藥胰妥讚(Ozempic)因為具有減肥效果而變得熱門，但這款藥品想要打進以中老年人為主的龐大用藥市場卻面臨困難。礙於法規限制，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)禁止在D部分(Part D)處方藥物計畫為減肥藥物提供給付。

胰妥讚與Wegovy都是丹麥製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)推出的熱門減重新藥。Politico新聞網站報導，諾和諾德已聘請阿諾與波特律師事務所暨遊說公司(Arnold & Porter)展開國會遊說，希望讓減肥新藥納入紅藍卡給付。繼1月間的禮來藥廠(Eli Lilly)糖尿病藥物Mounjaro之後，這是今年第二例爭取紅藍卡為減肥藥提供給付的遊說登記。

上屆國會雖有允許紅藍卡納入胰妥讚的兩黨提案，但新會期迄今都沒有出現重新提案。

民主黨威斯康辛州前國會眾議員金德(Ron Kind)曾經支持紅藍卡納入胰妥讚的提案，金德2023年1月從國會退休，2月便加入阿諾與波特。不過，根據國會議員操守規定，金德必須等候一年才能向過去的國會同僚進行遊說工作。

負責推動胰妥讚計畫的阿諾與波特國會遊說大將，包括歐巴馬任內衛生部高層官員尼斯彼特(Sonja Nesbit)，以及長期負責共和黨健保政策遊說的皮爾森(Eugenia Pierson)。

胰妥讚與Wegovy都含有活性成分降糖藥「司美格鲁肽」(semaglutide)，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)僅核准胰妥讚做為糖尿病藥品。如果沒有藥品給付，患者使用這兩款新藥每年花費上看1萬6000元。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)研究指出，如果被認定患有肥胖症的41%年滿60歲以上民眾開始使用Wegovy，紅藍卡D部分支岀恐將增加270億元。不過，南加大薛弗爾中心(USC Schaeffer Center)研究報告指出，這個數據並未計算肥胖症減少讓紅藍卡得以節省的經費有多少。

紅藍卡 糖尿病 波特

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