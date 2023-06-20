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新聞周刊：貧富差距漸擴大 年近20萬美國人死於貧窮

記者顏伶如／綜合報導
許多美國人陷於自己造成的生活困頓當中，高達52%受訪者身兼多份工作才能應付日常開銷。(Getty Images)
許多美國人陷於自己造成的生活困頓當中，高達52%受訪者身兼多份工作才能應付日常開銷。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)委託民調機構芮菲德與威爾頓策略公司(Redfield & Wilton Strategies)進行的調查發現，美國貧富差距逐漸擴大，許多美國人陷於自己造成的生活困頓當中，高達52%受訪者身兼多份工作才能應付日常開銷。

河濱加州大學(University of California, Riverside)今年稍早發表於「美國醫學會期刊」(Journal of the American Medical Association)的報告則指出，新冠疫情發生前的2019年，15歲以上美國民眾因貧窮死亡的人數，約有18萬3000人。

在這項研究中，貧窮(poverty)定義為收入只在全美收入中位數的一半以下。2019年時，根據人口普查局(US. Census Bureau)統計，全美家庭收入中位數為6萬9560元，當時全美人口約有10.5%生活貧窮，約有3400萬人。

新聞周刊委託進行的調查則發現，高達53%受訪者對於美國貧窮問題「非常憂心」，2020年大選投票拜登總統的民主黨選民中，58%對貧窮問題極為憂慮，當年投票給前總統川普的共和黨選民，則有48%對美國貧窮問題感到非常擔心。

在這項研究中，21%受訪者坦承主要工作的收入並不足以支應日常生活開銷，52%受訪者身兼多份工作才能維持家計。身兼多份工作的民眾以35歲至44歲者占絕大多數。

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