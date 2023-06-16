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派對上親吻陌生人 女子靠肉搜找回對方再續前緣

聯合新聞網／ 即時報導
娜塔莉為了找到在派對上親吻的陌生男子，在臉書和電台節目上找人。（示意圖／ingimage）
娜塔莉為了找到在派對上親吻的陌生男子，在臉書和電台節目上找人。（示意圖／ingimage）

俄亥俄州一名女子在派對上吻了一名帥哥，不過派對結束後兩人就失聯，幸好這名女子恰巧是名電台DJ，她在節目上「呼籲」聽眾幫忙找人，最後也成功跟這名帥哥重逢。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，住在俄亥俄州辛辛那提的娜塔莉（Natalie Jones）是當地電台的節目主持人。日前她到肯塔基州參加音樂節活動，在派對上遇見了一名帥哥柯爾（Cole）。兩人原本只是在排隊買飲料時閒聊，不過突然天雷勾動地火，在派對上留下浪漫的一吻，但派對結束後就隨即失聯。

為了找到柯爾，娜塔莉不只在臉書及IG上po出兩人接吻的照片，還在自己的電台節目上拜託聽眾幫忙找人。沒想到這番努力有了成果，最後她真的找到柯爾還成功邀請他上了自己的節目。

柯爾在節目上坦承，自己最一開始以為娜塔莉是要利用他插隊。那時他在排隊等點酒，娜塔莉跑來找他搭話，並表示要請他喝酒。兩人點完酒以後就到一旁聊天，在某個瞬間感覺對了，於是留下大膽的一吻。

娜塔莉的共同主持人問柯爾當時為什麼不跟娜塔莉要電話，他表示因為事情發生得太快，朋友又在催促他離開，所以他就走了。不過他也提到，後來他一直在看音樂節的評論，希望能夠找到娜塔莉。雖然兩人住的地方距離彼此5小時車程，不過他們對於未來都抱持著開放的態度。

俄亥俄州 肯塔基州 臉書

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