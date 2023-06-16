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西伯利亞也熱烤 溫室氣體+聖嬰讓全球迎「例外高溫年」

記者張聲肇／綜合報導
溫室氣體過度排放，加上聖嬰現象重返，導致全球6月至今異常高溫，居民在戶外必須用各種方式躲避高溫。(美聯社)
溫室氣體過度排放，加上聖嬰現象重返，導致全球6月至今異常高溫，居民在戶外必須用各種方式躲避高溫。(美聯社)

全球各地紛見打破數十年6月初紀錄的高溫，專家說溫室氣體的排放，加上天然周期的聖嬰現象，預示未來將是「例外的高溫年」。

人為的溫室氣體排放把熱氣困住不散，加上聖嬰洋流影響氣候，只會讓熱浪、野火、乾旱甚至颶風更為普遍；颶風的「動力源」就是極具摧毀力的海水熱量。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)局長史賓拉德(Rick Spinrad)說，簡而言之就一句話：「等著看令人驚奇的天氣吧。」他說，「我們透過氣候變遷、溫室效應，把熱氣輸入到系統裡，這個熱氣能量將以不同方式顯現出來。」

近幾周來，它顯現在加拿大、西伯利亞和南極四周：加拿大的森林野火燒出帶有毒氣的煙霾，殃及美國；西伯利亞的極度高溫，讓人畜同蒙「熱烤」之苦；南極四周的冰層，5月就已縮小到歷史低點。

聖嬰現象是指中太平洋和北太平洋赤道附近的洋面溫度高於往常，這間歇出現的自然現象，會影響全球的天氣動力，每次出現，都會讓全球氣溫連續幾年高於往常。

從上一次聖嬰現象之後，人類又往大氣層多灌入三年的溫室氣體，此時恰逢海水聖嬰現象再度到來，對整個地球的暖化不啻火上加油。

史賓拉德說，這兩大因素堆疊，讓氣象人員更難預測2023年的颶風季，因為聖嬰現象通常會加速風切，在暴風剛形成時改變風速與方向，減少颶風的活動。但是，最近北大西洋部分地區破紀錄的高溫，效果相反，會煽起更強烈的颶風。

NOAA上月預告，今年的颶風季接近正常的機率是40%，但超乎或低於正常的機率也有30%；史賓拉德說，「過去，我們也曾不確定，今後，不確定性只會有增無減。」

2022年1月太平洋群島國東加(Tonga)火山爆發，至少5500萬噸海水蒸發入大氣層，可能也是地球氣溫上升的因素。水蒸氣和二氧化碳一樣，也會把地球表層的熱量圈住。

加拿大高溫引發野火造成的霧霾上周也影響到紐約都會區，連接紐約和新澤西州的喬治華盛...
加拿大高溫引發野火造成的霧霾上周也影響到紐約都會區，連接紐約和新澤西州的喬治華盛頓大橋被一片茫霧遮掩。(美聯社)

颶風 高溫 加拿大

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