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被控助長類鴉片藥物濫用 製藥4巨頭190億和解

編譯廖振堯／綜合報導
由於類鴉片藥物氾濫，紐約市開始在紐約街頭設置免費自動販賣機供應芬太尼試紙、納洛酮和其他健康衛生用品，只要輸入郵遞區號即可領取。(Getty Images)
由於類鴉片藥物氾濫，紐約市開始在紐約街頭設置免費自動販賣機供應芬太尼試紙、納洛酮和其他健康衛生用品，只要輸入郵遞區號即可領取。(Getty Images)

近十年前，各州、郡甚至原住民部落共提出超過3000多起訴訟，指控製藥商、藥局和分銷商淡化鴉片類止痛藥的風險，且沒有防止它們流通。幾家知名藥廠近日達成一項和解協議，將向各原告州支付190億元賠償。

華爾街日報報導，大多數州同意與類鴉片藥物製藥商Teva、愛力根(Allergan)，以及連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)達成協議。和解金將於今年開始付給各州，依據該州因類鴉片藥物死亡及成癮人口的比例分配。

康乃狄克州檢察長湯偉麟(William Tong)表示，這不僅是錢的問題，他們要強硬要求這些公司嚴格改革，阻止致命的類鴉片藥物滲透社區。康乃狄克州將從和解協議中獲得6億元，將成立諮詢委員會來核算支出。

在協議中，連鎖藥局CVS、華格林同意監測、報告、分享與類鴉片藥物處方有關的可疑活動之數據；Teva製藥和愛力根將被要求建立防止藥物濫用的系統。

此外，Teva製藥也提供以逆轉藥物來代替現金的選項。在協議期限內，Teva製藥估計鼻腔噴霧版納洛酮(Naloxone)為每套125元，將提供960萬套、價值12億元；各州若選擇拿現金而不是納洛酮，將以可分配納洛酮的價值打八折計算。

除了集體和解，這些公司也個別與部分州達成單獨協議，如Teva製藥以1億9300萬元與內華達州達成協議，避免原定8月的庭審；華格林9日與新墨西哥州達成5億元的單獨協議；沃爾瑪(Walmart)的協議則預計於今年下半年完成，將向各州支付共31億元。

藥局 康乃狄克州 新墨西哥州

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