美股全線翻紅 告別熊市 進入牛市？專家這麼說

華爾街股市8日全線上漲，自去年10月谷底以來累計升幅超過20%，分析指是牛市重現的訊號，但也有分析師提醒警惕「牛市陷阱」。(Getty Images)

由於普遍認為聯準會下周不會升息，華爾街 股市主要指數 8日全線翻紅，有分析認為是牛市重現的訊號；但也有分析師指出，市場「空頭」仍在，須警惕「牛市陷阱」。

史坦普500 指數8日收報4293.93點，上漲26.41，漲幅0.62%，自去年10月的谷底以來累計升幅超過20%；道瓊工業平均指數收報3萬3833.61點，上漲168.59，漲幅0.50%；那斯達克綜合指數收報1萬3238.52點，上漲133.63點，漲幅1.02%。

市場人士指出，史坦普指數上漲意味著華爾街的主要健康指標已經走出痛苦的熊市，與此同時，道指與那指同樣領漲大盤，這是本輪牛市的常態。

當然目前宣布熊市結束仍可能武斷，因為不同的市場觀察者會有不同的定義，但起碼讓人知道，能夠在股市低迷時堅持下去，最終仍有收回所有損失。

Northwestern Mutual首席投資官舒特(Brent Schutte)表示，這輪牛市的出現，在於美國未有出現預期中的經濟衰退。美國經濟經受住了自2007年以來的最高利率、也經受了今年3月以來的銀行倒閉風暴，也抵住了債務違約以及其他一系列挑戰的危機。

但股市仍面臨許多挑戰，有牛市懷疑論者認為，今年史坦普500指數的漲幅，主要集中在少數幾支股票上。

他們指出，輝達(英偉達)、蘋果、微軟及其他大型科技巨頭持續上漲，加上它們獲得加權關係，很容易推動史坦普指數上升，反觀其他指數合成股，有近一半迄今仍在下跌。

華爾街8日收市的指數正是一個好例子，史坦普500指數上漲的最大力量就是來自蘋果、微軟和輝達。

他們也指出，即使牛市到來也不意味著股市已經回到之前的高位，史坦普500指數在下跌25%之後，需要反彈33%才能回到平局。