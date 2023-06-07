我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

春節列紐約州內公校假日 拚兩會通過

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

編譯周辰陽／即時報導
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

衛報6日報導，美國一位前情報官員成了「吹哨者」，聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具後，外界已促請美方披露「幽浮」的證據。

這位前情報官名叫格魯施（David Grusch），曾在美國空軍服役，並在美國國防部轄下國家地理空間情報局（NGA）與國家偵察局（NRO）任過職，領導過「不明空中現象」（UAP）的分析，近日出面受訪時指稱美國擁有非人類起源的飛行器。

格魯施在美國情報部門工作了14年，於今年4月離開政府。他告訴《Debrief》，這些載具的資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把有關載具的機密資訊移交給國會時受到了政府官員的報復。美國國家航空暨太空情報中心（NASIC）的現任情報官格雷（Jonathan Grey）向《Debrief》證實了「外來材料」的存在，「我們並不孤獨」。

格魯施接受《Debrief》的2名記者訪談時表示，美國政府與國防承包商幾十年來一直在回收非人類飛行器的碎片，在某些情況下，則是回收了整架飛行器，「我們不是在談論乏味的起源或身分，這些材料包括了完整跟局部完整的載具」。他還說，分析確定這種材料是「外來起源的」，意即「非人類智慧，無論是地球之外或不明起源」。

格魯施說，這項評估「建立在載具型態、材料科學測試、擁有獨特的原子排序與放射特徵」。格雷則分析了NASIC內部的不明空中現象，證實了格魯施的說法，「非人類智慧現象是真的，我們並不孤獨，這類的回收並不限於美國，這是全球現象，但全球解決方案持續躲避著我們」。

據報導，《Debrief》跟格魯施的幾位前同事交談過，每個人都為他的人格擔保，如退役陸軍上校奈爾（Karl E. Nell）稱他「無可挑剔」。在《Debrief》看到的一分2022年績效考核中，格魯施被稱作「具有盡可能最強力道德感的官員」。

太空 國防部

上一則

偷腥「人生重大失敗」 阿諾自責：和管家婚外情 傷害家人

延伸閱讀

美SEC尋求凍結幣安美國客戶資產 說22億美元有被竊風險

美SEC尋求凍結幣安美國客戶資產 說22億美元有被竊風險
遠距工作成趨勢 跨國企業縮減辦公室 衝擊舊金山等美國大城

遠距工作成趨勢 跨國企業縮減辦公室 衝擊舊金山等美國大城
台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業

台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業
適用全額補助後 在美買特斯拉Model 3比豐田Camry便宜

適用全額補助後 在美買特斯拉Model 3比豐田Camry便宜

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
搜救人員4日到維吉尼亞州山區尋找墜毀的小飛機。（美聯社）

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

2023-06-05 05:23
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。(美聯社)

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

2023-06-05 01:44
矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(中)抵達監獄。(路透)

「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣

2023-05-30 16:10
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報聽到類似「爆炸」的巨響，至於當事小飛機最終墜毀在維吉尼亞州西南部山區。(Getty Images)

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

2023-06-04 21:00

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退