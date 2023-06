「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

衛報6日報導,美國一位前情報官員成了「吹哨者」,聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具後,外界已促請美方披露「幽浮」的證據。

這位前情報官名叫格魯施(David Grusch),曾在美國空軍服役,並在美國國防部 轄下國家地理空間情報局(NGA)與國家偵察局(NRO)任過職,領導過「不明空中現象」(UAP)的分析,近日出面受訪時指稱美國擁有非人類起源的飛行器。

格魯施在美國情報部門工作了14年,於今年4月離開政府。他告訴《Debrief》,這些載具的資訊正遭人非法向國會隱瞞,並聲稱自己把有關載具的機密資訊移交給國會時受到了政府官員的報復。美國國家航空暨太空 情報中心(NASIC)的現任情報官格雷(Jonathan Grey)向《Debrief》證實了「外來材料」的存在,「我們並不孤獨」。

格魯施接受《Debrief》的2名記者訪談時表示,美國政府與國防承包商幾十年來一直在回收非人類飛行器的碎片,在某些情況下,則是回收了整架飛行器,「我們不是在談論乏味的起源或身分,這些材料包括了完整跟局部完整的載具」。他還說,分析確定這種材料是「外來起源的」,意即「非人類智慧,無論是地球之外或不明起源」。

格魯施說,這項評估「建立在載具型態、材料科學測試、擁有獨特的原子排序與放射特徵」。格雷則分析了NASIC內部的不明空中現象,證實了格魯施的說法,「非人類智慧現象是真的,我們並不孤獨,這類的回收並不限於美國,這是全球現象,但全球解決方案持續躲避著我們」。

據報導,《Debrief》跟格魯施的幾位前同事交談過,每個人都為他的人格擔保,如退役陸軍上校奈爾(Karl E. Nell)稱他「無可挑剔」。在《Debrief》看到的一分2022年績效考核中,格魯施被稱作「具有盡可能最強力道德感的官員」。

US urged to reveal UFO evidence after claim that it has intact alien vehicles https://t.co/IH1rRnSfWB

“We are not talking about prosaic origins...” In a @Debriefmedia exclusive, @ralphblu & @lesliekean report that a former intelligence official has told Congress and the IG that the U.S. has retrieved craft of non-human origin.https://t.co/6hLfdLwrk4