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華裔少年出櫃：向父母坦白 最艱難可怕的決定

認為社會準則在變 婚姻對年輕世代吸引力不再

編譯潘勛／綜合報導
約74%美國成年人認為社會準則在變，讓婚姻對年輕世代吸引力流失。(Getty Images)
約74%美國成年人認為社會準則在變，讓婚姻對年輕世代吸引力流失。(Getty Images)

穆斯林權益促進團體「北美伊斯蘭圈」(Islamic Circle of North America, ICNA)委託的最新調查顯示，約74%美國成年人認為社會準則在變，讓婚姻對年輕世代吸引力流失；此外，三分之二受訪者表示，對婚姻的忠貞減少，離婚將大為增加。

ICNA委託哈里斯民調(Harris Poll)5月進行名為「家庭價值及性別角色快照」(The Family Values and Gender Roles Snapshot)線上民調，發現63%回應民調的人表示，對性別角色的態度有所變動，已讓傳統家庭價值式微，67%男性、59%女性同意這種說法。

另外，69%回應者表示，「宗教對維繫傳統家庭價值很重要」。年紀較長的人同意這種說法，介於35到44歲人士同意者達71%、55歲及以上的人達75%，至於18到34歲、45到54歲的年齡層認同者，都是62%。

此外，六成受訪者認為個人主義導致傳統價值的支持力道減少。

馬里蘭州兒科醫生、ICNA總裁安薩里(Mohsin Ansari)表示，認定出這種對傳統家庭組成方式、傳統家庭價值的負面看法，有其道理；就好比疾病，不管輕重，有診斷都強過沒診斷。

ICNA表示，哈里斯民調是在5月4到8日間進行，受訪者為2053位成年民眾，依95%的信心水準，誤差值在正負2.8個百分點。

民調 美伊 馬里蘭州

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