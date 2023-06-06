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結婚30年 曾讓米雪兒受不了 歐巴馬：離開白宮有助婚姻

記者胡玉立／綜合報導
擔任八年總統的歐巴馬說，卸任總統、兩個女兒長大都對他和米雪兒的婚姻有幫助。圖為米雪兒去年11月上「脫口秀」艾倫秀，大銀幕上放出歐巴馬全家福。(美聯社)
擔任八年總統的歐巴馬說，卸任總統、兩個女兒長大都對他和米雪兒的婚姻有幫助。圖為米雪兒去年11月上「脫口秀」艾倫秀，大銀幕上放出歐巴馬全家福。(美聯社)

2017年卸任的歐巴馬總統日前在接受「哥倫比亞廣播公司晨間新聞」(CBS Mornings)主持人伯利森(Nat Burleson)訪問時談到，離開白宮，有助他與妻子米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)的婚姻；他也表示，孩子長大成人，對兩人的婚姻也有幫助。

歐巴馬夫婦1992年結婚；大女兒瑪麗亞(Malia)現年24歲，小女兒莎夏(Sasha)現年21歲，才剛自南加大畢業；米雪兒日前公開坦承，她與歐巴馬結婚30年，其中20年很棒，但有10年兩人孩子還小的時候，她很「受不了丈夫」。

面對伯利森詢問：「你們是怎麼重修舊好的呢？」歐巴馬笑道，「這麼說吧，離開白宮，與她有更多時間相處，肯定會有幫助。」

歐巴馬表示，「對米雪兒來說，女兒正在長大，是第一、第二、第三和第四優先事項。我想，身為孩子的父親，我並沒有完全理解米雪兒承受的壓力和緊張；不是只有我，米雪兒也在陌生環境中受到檢視，我們是在一種不正常情況下撫養我們的女兒。」

「但現在她們都做得很不錯，她對我所有的缺點更包容了些，」歐巴馬笑道，「她告訴我：『現在回想起來，你這個爸爸很OK。』如果我通過了那個測試，她就會原諒我其他大部分的缺點。」

歐巴馬和米雪兒將在10月慶祝結婚31周年。米雪兒在2018年接受「時人」(PEOPLE)雜誌訪問時，曾談到離開白宮後的生活說：「我們共進晚餐，大部分時間只有我們兩人獨處，和我們剛開始很像：沒小孩，沒宣傳，什麼都沒有；只有我們和我們的夢想。」

這位前第一夫人4月份在自己的播客中說，歷經白宮兩屆任期、兩個孩子和兩個截然不同的性格，她與歐巴馬的關係發展日益茁壯。她表示，婚姻應該是一件持續努力的事，「我相信更多人必須誠實面對與另一個人建立人生，是需努力的。」

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