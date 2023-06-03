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馬斯克置頂反跨性別者影片 安全主管辭職

中央社／舊金山2日綜合外電報導
推特老闆馬斯克在個人推特帳號上分享一支反跨性別者影片，稍晚推特公司的信任與安全事務主管爾溫證實已辭職。（路透）
推特老闆馬斯克在個人推特帳號上分享一支反跨性別者影片，稍晚推特公司的信任與安全事務主管爾溫證實已辭職。（路透）

社群媒體推特（Twitter）負責信任與安全事務主管爾溫（Ella Irwin）今天證實已辭職。稍早，推特老闆馬斯克在個人推特帳號上分享一支反跨性別者影片，引發爭議。

美國媒體昨天揭露爾溫辭職的消息。她今天在推特帳號發文寫道：「我知道外界對於發生了什麼事情有很多揣測。」

她還說，「我的確辭職了，但這是一場終身難忘的經歷」，她並未透露突然辭去推特工作的原因。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）買下推特後減少內容審核，基本上允許在推特發布法律許可的任何內容。在此之後，爾溫已經是第2位求去的信任與安全事務主管。

反跨性別者紀錄片「女人是什麼」（What Is A Woman）的支持者正在向推特施壓，聲稱推特不允許發布這支影片，違背了可以在推特免費散布內容的協議。

支持者主張推特壓下這支影片，是因為片中在性別認同方面，沒有使用人們自己選擇的代名詞。

馬斯克在與這支影片背後的保守派新聞網站「每日連線」（Daily Wire）進行推特交流時表示，推特的人犯了錯，這支影片可能「很不禮貌」，但並不違法。

他說：「無論你是否同意使用某人自己選擇的代名詞，沒有照做只是顯得你很沒有禮貌，但並沒有違法。」

馬斯克的個人推特帳號今天晚間將這支影片釘選置頂，並附上一句話：「每個家長都該看看。」

根據美國媒體報導，這起事件發生後，至少還有另外一名推特高層主管離職。

馬斯克5月接受美國財經新聞CNBC訪問時表示，他會繼續在推特上發表未經粉飾的想法，即使這會損及他的事業。

他說：「我不在乎。我會暢所欲言，如果這麼做的後果是賠錢，那就這樣吧。」

推特 馬斯克 跨性別

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