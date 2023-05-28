亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

美國台積村又遭不明人士闖入，3名青少年闖入台積村中砸毀7台轎車。(取材自推特)

亞利桑納州 的「台積村」繼上次B村遭不明人士闖入後，這次A村又遭青少年闖入破壞車窗、撬開車門，共造成7車受害，車主均已報警處理，監視器畫面也清楚拍下砸車的3名青少年身影。當地台積電 工程師直言，從上次有陌生人入侵台積村，到近期車窗被砸破已造成人心惶惶，但公司高層似乎還沒有積極作為，大家只能彼此提醒。對此台積電目前尚未回應。

台積電在亞利桑納州設廠後與當地建商合作，豪手一揮包下廠外新建小區，讓部分新落成小區，直接晉身為「台積村」，不過近來台積村並不平靜，5月19日一名男子闖入台積村非法霸屋入住，沒想到5月26日深夜，台積村又遭當地青少年砸車。

據了解，這起砸車事件發生在美國時間5月26日深夜11點43分，3名分別穿著黑色衣服、黑色背心和紅黑外套的青少年，深夜闖入台積村A村中砸車，其中2台Toyota、1台Nissan 、1台Mini、1台Kia車窗慘遭砸碎，另外還有1台Mini欲破窗但失敗、另有一台現代車門被撬開破壞。

一名在亞利桑納州的台積電工程師直言，大家當初決定赴美工作，也是希望能好好在打拼，但從上次有陌生人入侵台積村，到近期車窗被砸破，但公司高層似乎都不聞不問，大家只能彼此提醒，但越來越多人擔憂赴美工作，犧牲的卻是大家的生命和財產安全。

另名當地台積電工程師也表示，臨時辦公室地點比較荒涼，加上美國治安沒有台灣好，也曾有台灣的工程師被搶劫，他們只能在群組中彼此提醒、提高警覺。