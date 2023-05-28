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任屍體腐爛 印州殯儀館老闆被控40重罪

編譯盧炯燊／綜合27日電
印第安納州傑佛遜維爾的蘭克福德殯儀館，收取費用卻未盡安葬逝者的職責，而且還任由屍體腐爛發臭。惡行遭揭發後，殯儀館老闆被控40多項盜竊重罪，將面臨12年刑期。(美聯社)
印第安納州傑佛遜維爾的蘭克福德殯儀館，收取費用卻未盡安葬逝者的職責，而且還任由屍體腐爛發臭。惡行遭揭發後，殯儀館老闆被控40多項盜竊重罪，將面臨12年刑期。(美聯社)

印第安納州傑佛遜維爾(Jeffersonville)一家殯儀館，不但未盡安葬逝者的職責，而且還任由屍體腐爛發臭。惡行遭揭發後，當局發現31具腐爛屍體和17盒骨灰，殯儀館老闆被控40多項盜竊重罪；被告已與檢方達成認罪協議，將面臨12年刑期。

據了解，克拉克郡(Clark County)驗屍官辦公室去年7月向警方報稱，傑佛遜維爾的蘭克福德殯儀館(Lankford Funeral Home and Family Center)發出強烈惡臭。警方調查後發現，殯儀館內有31具遺體並未冷藏且已呈腐爛狀態，另外還有17盒骨灰，據悉有些遺體甚至是從去年3月起就放在殯儀館內。

殯儀館老闆蘭克福德(Randy Lankford)涉嫌收取費用後而未履行葬禮服務，26日被控40多項盜竊重罪。

其中一名逝者家屬凱辛格(Derrick Kessinger)也出席審判，表示因為信任蘭克福德，所以將三位親人的遺體都交由其殯儀館處理。他又說，儘管對此事感到難過，但仍然選擇原諒蘭克福德的所作所為，希望他能夠獲得寬恕。凱辛格說他最終都有收到死去家人火化後的骨灰。

檢察官穆爾(Jeremy Mull)指出，由於新冠疫情的關係，對被告的檢控過程變得複雜，但仍然希望為相關家庭伸張正義。

承審的克拉克郡巡迴法官格拉克菲德(N. Lisa Glickfield)表明，被告將面臨12年刑期；此外還要向53個家庭賠償共4萬6000元。

正式量刑聽證定於6月23日，蘭克福德暫准獲釋在家監禁候判。

疫情 印第安納州 檢察官

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