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被逼拍裸戲 「殉情記」男女主角求償5億遭駁回

編譯陳韻涵／綜合26日電
奧莉薇雅赫西(右)和雷納德懷汀(左)2018年4月聯袂參加在洛杉磯中國戲院舉行的影藝界活動。(美聯社)
奧莉薇雅赫西(右)和雷納德懷汀(左)2018年4月聯袂參加在洛杉磯中國戲院舉行的影藝界活動。(美聯社)

加州法院25日駁回1968年電影「殉情記」(Romeo and Juliet)主角控告電影公司「派拉蒙影業」(Paramount Pictures)拍攝裸露場景構成性剝削，並涉嫌違法散布青少年裸露影像的案件；原告律師表示，將會上訴到聯邦法院。 

紐約時報報導，昔日未成年的童星奧莉薇雅赫西(Olivia Hussey)和雷納德懷汀(Leonard Whiting)去年12月在聖塔蒙尼加(Santa Monica)對派拉蒙興訟並求償5億元，指已故導演法蘭柯齊費里尼(Franco Zeffirelli)執導的「殉情記」中一幕臥室偷拍場景涉及性剝削和兒童色情。

訴狀指出，齊費里尼原本保證讓兩人穿上膚色內衣，但在拍攝前數日卻改口要求兩人在身軀上妝的情況下演出；他告知兩人攝影機的位置，確保不會拍到裸露畫面或剪進正片中播映，但「被告不誠實，且在兩人不知情的狀況下，偷拍未成年人(部分)裸體畫面，違反猥褻、剝削未成年人並藉此牟利的法律」。

訴狀指控派拉蒙「知情且早就知道原告的裸體畫面是違法、秘密取得」。

兩人的委任律師格森(Solomon Gresen)表示，當年赫西15歲、懷汀16歲，裸體畫面構成兒童色情。

派拉蒙律師駁斥稱，這部獲得兩座奧斯卡獎的電影並不猥褻，且已時隔多年。

律師坎達兒(Richard Kendall)說：「這部電影公認並非兒童色情，電影發行55年，且這部莎翁劇作在課堂上被數百萬名學生瀏覽或觀賞，沒有執法單位或家長指其為兒童色情。」

法蘭柯齊費里尼2019年過世，他的養子朱塞佩(Giuseppe Zeffirelli)說：「那一幕簡直就是色情片」。

法官駁回此案，指爭議論點受到憲法第一修正案保護；格森表示，如今年逾70歲的兩位當事人有意將此案上訴到聯邦法院。

1968年的史詩片「殉情記」男女主角奧莉薇雅赫西(左)和雷納德懷汀(右)55年後...
1968年的史詩片「殉情記」男女主角奧莉薇雅赫西(左)和雷納德懷汀(右)55年後興訟，控告導演性剝削，強迫他們拍裸露鏡頭，但訟案遭加州法院駁回。圖為電影中的場景之一。(Getty Image)

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