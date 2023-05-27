南卡州禁墮胎新法 剛生效就被裁決擱置

南卡羅來納州禁止懷孕六周後墮胎法案25日剛由州長簽署生效，26日就遭巡迴法院法官裁定暫時擱置，等候州最高法院審查。圖為主張生育自主權團體抗議州議會通過該法案。(路透)

南卡羅來納州 懷孕六周後禁止墮胎 的新法律，25日剛由州長麥馬斯特(Henry McMaster)簽署生效，26日就遭到南卡巡迴法院法官紐曼(Clifton Newman)裁決擱置。

紐曼裁決，新法必須先交由州最高法院審查。這項裁決代表南卡州暫時恢復原來的懷孕20周墮胎禁令。

南卡州議會23日通過的懷孕六周墮胎禁令內容，類似曾在2021年通過的「心跳法案 」；今年1月在州最高法院以三比二被裁定該「心跳法案」違反州憲法隱私權，當時還被視為是聯邦最高法院去年6月推翻｢羅訴韋德｣(Roe vs. Wade)案之後，主張女性生育自主權一方的首場司法勝利。

州議會領袖表示，23日通過的新法律已做出技術性調整，應會影響至少一名法官改變主意，而且1月時撰寫裁決意見的72歲法官赫恩(Kaye Hearn)已經退休。取代赫恩的法官是男性，讓南卡州最高法院成為全國唯一沒有女性法官的高等法院。

紐曼表示，釐清新法是否成功，不是他的職責，「在州最高法院審查其決定之前，應該維持現狀」。

新法經州長簽署後立即生效，墮胎權利組織「美國計畫生育協會」(Planned Parenthood)立即興訟，稱它使南卡州墮胎診所陷入困境，孕婦的預約被取消，醫生必須謹慎檢視新規定。該組織律師麥克丹尼爾(Kathleen McDaniel)表示，新法與舊法條文非常相似，若允許它在州最高法院全面審查之前有效，診所和求診婦女將受到傷害。

南部大多數州過去一年紛紛頒布更嚴格墮胎法，反墮胎人士表示，這導致南卡州墮胎和外州求診患者數量急劇增加。在南卡州制定新法之前，北卡羅來納州和佛羅里達州也立法嚴格限制墮胎。

南卡州最高法院1月駁回2021年心跳法案的裁決意見表示，儘管立法者有權保護生命，但州憲法隱私條款的目的，是要讓女性有時間決定是否墮胎，而大多數女性通常是在受孕六周後才知道自己懷孕。