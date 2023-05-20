華府龍舟賽登場 亞太副助卿、羅森柏格同樂

華府龍舟賽20日在波多馬克河登場。（華盛頓記者張文馨／攝影）

華府 龍舟賽20日在波多馬克河登場，中華民國駐美代表蕭美琴、國務院東亞局副助卿華自強（Rick Waters）和美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等人出席剪綵和觀賽，斯洛伐克駐美大使雅沃爾契克擔任槳手，與台灣和友台國家外交官一起參與競賽。

由駐美處擔任主要贊助方、台美文化協會主辦的華府龍舟賽邁入第20屆，駐美處新聞組、行政組、國會組、科技組和軍事代表團分別邀請平時往來的美國與駐美各館處官員組成9隊參賽，不失為強化情誼的平台。

根據網站訊息，共39隊參與今年龍舟賽；由蕭美琴、華自強、羅森柏格、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、斯洛伐克駐美大使雅沃爾契克（Radovan Javorcik）、捷克駐美大使斯塔塞克（Miloslav Stašek）、瓜地馬拉駐美大使奎諾奈（Alfonso Quiñónez）和聖露西亞駐美大使達萊亞斯克拉克（Elizabeth Darius-Clarke）、聖克里斯多福及尼維斯駐美使館代辦西蒙斯（Shanelle Simmons）和史瓦帝尼使館一等秘書西梅萊恩（Nomfanelo Simelane）等人共同剪綵。

蕭美琴表示，龍舟在我們的文化代表著愛國情懷，每到了端午節 ，在台灣各地都可以看到民眾奮力划龍舟；她也推薦外國友人趁機嚐嚐端午節應景美食肉粽。