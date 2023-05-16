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股票獎勵縮水 500企CEO薪酬大幅減少馬斯克薪減百億

編譯周芳苑／綜合15日電
受股價下跌影響，許多企業執行長去年股票獎勵大縮水。圖為紐約證券交易所。(Getty Images)
受股價下跌影響，許多企業執行長去年股票獎勵大縮水。圖為紐約證券交易所。(Getty Images)

在證券交易所(SEC)採行「實付薪酬」(compensation actually paid)新計算模式下，企業高管股票獎勵隨股價漲跌而增減互現，史坦普500指數(S&P 500)企業約三分之二高管2022年底薪酬帳面價值低於被贈予股權時的估值。

受股價下跌影響，電動車廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)去年股票獎勵縮水近100億元；旅遊網站Expedia老板薪酬大減2億3700萬元；亞馬遜(Amazon)執行長賈西(Andy Jassy)則減少1億4900萬元。

然而，再生元公司(Regeneron Pharmaceuticals)股價上漲 0.62%，負責人施萊弗(Leonard Schleifer)薪酬增幅最大，一年間從700萬元跳增至1億元；T-Mobile執行長西弗特(Michael Sievert)薪酬幾乎翻三倍；西方石油(Occidental Petroleum)增加 1.11%，女老闆霍魯布(Vicki Hollub)薪酬更由1500萬元跳增至6000萬元。

股票獎勵向來是執行長薪酬的主要部份，長久以來，各公司所提報高管薪酬是獲頒獎勵時的估值，近年改採實付薪酬模式。

華爾街日報(Wall Street Journal)分析，近三年新制顯示執行長薪酬會隨著市場趨勢和其他因素波動。

證交會新制也導致薪酬排名生變。依傳統標準，蘋果(Apple)和Alphabet等科技巨頭高管薪酬最高，新方法下，2022年股價飆升的艾克森美孚(Exxon Mobil)和雪夫龍(Chevron)等能源業高管搶盡鋒頭。

依傳統標準，2022年執行長約70%薪酬是股票或股票期權，通常數年內兌現(vest)，薪酬最高的25位執行長股權比重77%。

史坦普500企業執行長2022年薪酬中間值降至1450萬元，低於前一年最高紀錄1470萬元， 全美大企業高管薪酬十年來首次未創新高。

谷歌(Google)及YouTube母公司Alphabet 執行長皮柴(Sundar Pichai)依傳統標準推估薪酬約2億2600萬元，居榜首，依新規推估將近1億1580萬元。

影音遊戲業者Activision Blizzard執行長科薪克(Bobby Kotick)去年實收薪酬僅17萬9000元，2020獲贈獎勵時價值1億5460萬元；Expedia克恩去年薪酬價值100萬元，前一年2億9600萬元。

2022年共16位執行長薪酬不到500萬元，包括馬斯克、波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特(Warren Buffett)等因持公司股票而躋身全球富人排行榜的企業負責人。

受股價下跌影響，特斯拉執行長馬斯克去年股票獎勵縮水近100億元。(路透)
受股價下跌影響，特斯拉執行長馬斯克去年股票獎勵縮水近100億元。(路透)

股票 股價 馬斯克

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