羅德島州逾190年老教堂彩色玻璃繪耶穌 成有色人種

羅德島州沃倫郡擁有逾190年歷史的聖公會聖馬克堂，其兩扇彩繪窗戶將耶穌基督描繪成「有色人種」，讓學者和專家爭相尋找背後的歷史與秘密。(美聯社)

位於羅德島州沃倫郡(Warren)擁有逾190年歷史的聖公會聖馬克堂(St. Mark's Episcopal Church)，其兩扇彩繪窗戶將耶穌基督描繪成「有色人種」，讓學者和專家爭相尋找背後的歷史與秘密。

美聯社報導，阿諾德(Hadley Arnold)和她的家人買下這棟廢棄教堂並改造成他們的住家。2020年拆除彩繪玻璃窗時，阿諾德才注意到人像的深色皮膚。

這兩扇窗戶由19世紀玻璃彩繪家夏普 (Henry Sharp)工作室製作，一幅描繪路加福音中基督與馬大和馬利亞的對話，另一幅描繪約翰福音中基督在井旁對撒瑪利亞婦人說話的情景。但阿諾德不認為這是所謂的黑耶穌(Black Jesus)，更傾向於描繪中東人種膚色。

麻州 沃斯特(Worcester)聖十字學院榮譽人文教授、彩色玻璃藝術史專家拉谷因(Virginia Raguin)與其他專家證實，窗上耶穌的皮膚色調精緻且未被更動。

羅德島高中首任黑人 校長強森(Victoria Johnson)便認為，這描繪的一定是黑人，以窗戶製造的時代推論，對北方白人教堂來說，唯一的有色人種就是黑人。

阿諾德則說，窗戶是卡爾(Mary P. Carr)為紀念兩位姑姑而委託製作的，她們的名字吉布絲(H. Gibbs)和德沃夫(R. B. DeWolf)都出現在窗戶下方。德沃夫家族是美國主要奴隸貿易家族之一。

兩人都是美國殖民協會(ACS)的贊助者，該協會認為當時已被解放的自由黑人無法融入美國社會，加上奴隸主認為他們會煽動黑奴叛變或逃跑，因此開始將自由黑人載到非洲賴比瑞亞，這些行動遭到自由黑人的強烈反彈。據研究，德沃夫還在遺囑中留下一筆錢，要建立另一座符合平等主義的教堂。

阿諾德表示，大家不會知道卡爾紀念吉布絲和德沃夫的初衷為何，她們的作為可能並非完美，但看起來卡爾是在表彰有良心的人。這兩片窗戶目前裝在木框裡展示，阿諾德打算將窗戶捐給博物館或其他機構供學術研究和大眾欣賞。