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同性戀雙性戀捐血擬放寬 性伴侶超過1人、最近肛交 等3個月才能捐

記者張聲肇／綜合報導
食品藥物管理局11日宣布，在考量傳染風險的前提下，性伴侶超過一人、剛結交新的性伴侶或最近曾肛交過的人，需至少等三個月後才可捐血。(美聯社)
食品藥物管理局11日宣布，在考量傳染風險的前提下，性伴侶超過一人、剛結交新的性伴侶或最近曾肛交過的人，需至少等三個月後才可捐血。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)11日宣布正研擬新規定，接受同性戀和雙性戀男性捐血；但在考量傳染病毒風險的前提下，性伴侶超過一人、剛結交新的性伴侶或最近曾肛交過的人，必須等待至少三個月後才可捐血。

這項新規定的目的，是為了降低因捐血而感染人類免疫病毒(HIV)的風險，通常HIV要感染三個月後才會被實驗室檢測出來。

同時，以後不論性別或是否為同性戀者，捐血人在捐血前接受的問卷問題也將趨於一致。

過去，FDA的政策終身禁止同性戀和雙性戀者捐血。這項政策遭批評為「歧視」。後來修改為有男男性行為者，事後三個月始可捐血。現在進一步放寬。

這樣一來，美國的捐血規定就和英國、加拿大等根據風險制定法規的國家一致，目的則是降低輸血感染愛滋病的風險。

FDA說，參考愛滋病傳染率相近的國家作法，也把愛滋病毒檢測準確率、輸血感染率、個人風險因素等資料列入考慮。後兩種資料各由監測系統和政府贊助的研究計畫提供。

最新規定也把服用治療或預防愛滋病藥 PrEP的人放到「延後捐血」之列，因為體內HIV含量測不出來的人，彼此有性行為不會傳染病毒，但這種人捐出的血則不一定。輸血是將大量的血液直接注入人體，風險自然大於性接觸。

FDA有機藥物評估研究中心主任馬克思(Peter Marks)說，該局力求在放寬捐血人資格和確保接受輸血者安全之間，維持平衡，因此，一定要有足夠的科學證據，供FDA評估個人風險。

他說，基於風險考量所提出的新規定，對FDA以及LGBTQI+族群，都是「重大里程碑。」

FDA 同性戀 檢測

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