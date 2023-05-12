座椅恐斷裂 派樂騰召回220萬輛健身車 呼籲消費者立刻停用

居家健身器材業者派樂騰公司宣布召回220萬輛健身車，原因是座椅支桿可能斷裂，傷及使用者。(路透)

居家健身 器材業者派樂騰(Peloton Interactive)公司11日宣布召回220萬輛健身車，原因是座椅支桿故障，可能斷裂並造成傷害；該公司並呼籲顧客立刻暫時停用。

派樂騰迄今已收到35份報告，指出消費者使用該廠牌健身車時，用以支撐並固定座椅的可調式支柱斷裂脫落；其中包括13起受傷報告，傷勢從手腕骨折到瘀傷不一而足。

這次點名召回2018年1月到2023年5月在美銷售的健身車，型號PL01，單價約1400元，透過派樂騰、運動休閒用品業者Dick's Sporting Goods以及亞馬遜 (Amazon)銷售。

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC)指出，民眾應立即停止使用被召回的健身車，並與派樂騰聯絡請求免費維修，派樂騰也提供免費座椅支桿供消費者自行更換。

派樂騰稱，正與CPSC合作進行自願召回；上週已在提交證交易委員會的資料中詳述召回細節及受傷報告。

派樂騰近來為了出清滯銷的聯網健身車困擾不已，為此，正將營運重心由銷售器材轉為招收訂戶會員，截至3月的當季約有310萬訂戶，較前一季增加7萬4000戶。

派樂騰銷售的固定式健身車、跑步機和其他附有現場和點播課程的設備在新冠疫情 期間大受歡迎，當時健身房關閉，民眾轉而在家健身，公司因此迅速擴張，後來疫情趨緩，健身車供過於求。

兩年前，派樂騰Tread+跑步機也曾傳出多人受傷和至少一人死亡的報告，該公司最初拒絕召回，後來在聯邦安全監管機構敦促下，轉而道歉並同意召回、並停售該型產品。