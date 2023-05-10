國會暴亂「粉紅扁帽」女郎被追緝2年落網 全因這個男人

洛杉磯女子珍妮佛‧瓦爾加斯因參加國會暴亂名列聯邦調查局「懸賞要犯」，日前被前男友指認身分後落網。(聯調局檔案)

2021年1月6日國會暴亂時，一名戴「粉紅扁帽」涉嫌拿棍棒指揮暴徒方向的女子，名列聯邦調查局(FBI )「懸賞要犯」，日前其前男友偶然看到FBI瘋傳的視頻而出面指認，該女子身分被確認為住洛杉磯的珍妮佛‧瓦爾加斯(Jennifer Inzunza Vargas)後，隨即遭聯調局逮捕。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，瓦爾加斯擔任服裝設計師的前男友在華盛頓州 一家「瓊安紡織工具」(Joann Fabric and Crafts)店內買根針，準備裝上他的縫紉機，他的朋友突然發現自己手機上有好玩的東西。

那是聯調局華盛頓州分局貼上推特 的兩張驚人影像，等同國會山莊暴亂案「懸賞要犯」榜。編號537是一位女子，穿著白外套、黑手套，帶著黑色杜嘉班納(Dolce & Gabbana)名牌包，她是1月6日陰謀論的主嫌。一張圖像裡，她死盯著鏡頭；在另一張，她站在國會山莊附近，顯然以一根棍棒在指點暴徒方向。

要求匿名的設計師說，心裡想，「她是珍妮啊」，於是向聯調局檢舉；執法官員也向新聞網證實已查出「粉紅扁帽」就是設計師的前女友瓦爾加斯。

設計師四年前與瓦爾加斯約會交往，拜推特之普及，因此能認出珍妮。華盛頓分局最近貼文瀏覽數在1萬到2萬之間，但粉紅扁帽女子的推文則點閱逾720萬次，瀏覽者當中，就有設計師同行在瓊安紡織店的朋友。

兩張照片並未指出女子在國會山莊幹了什麼，因此很多推特用戶猜想她沒有嚴重犯行；有些前總統川普的支持者攫住機會，聲稱本案又是聯調局的踰權，有理由刪掉聯調局的經費。其他好事者則把她比擬成史上奇女子及影集女星。

但由其他圖像、短片，都拍到戴粉紅扁帽女子「身先士卒」，帶暴徒衝進國會山莊、襲警、拿出預藏的傢伙等諸多犯行。