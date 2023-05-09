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密州大校園槍傷華生 費城76人哈登邀觀NBA季後賽 贈簽名鞋

編譯廖振堯／綜合8日電
76人隊球星哈登7日在主場比賽後，把簽名球鞋送給郝昱凱。(美聯社)
76人隊球星哈登7日在主場比賽後，把簽名球鞋送給郝昱凱。(美聯社)

費城76人隊明星後衛哈登(James Harden)7日於主場迎戰波士頓塞爾蒂克隊，火熱表現幫助球隊最終以116：115驚險擊敗對手，扳平季後賽次輪戰績至兩勝兩負。哈登賽後與密西根州立大學(MSU)槍擊案重傷的中國留學生郝昱凱(John Hao)的互動亦令人折服，不僅送他簽名鞋，也請他第六戰務必要來觀賽。

密西根州立大學校園2月發生三死五傷槍擊案，郝昱凱當時脊椎中彈、傷及肺部且胸部以下癱瘓；美聯社報導，哈登賽前靠向郝昱凱並輕輕拍了他的背、告訴他「你看起來不錯」，然後繼續賽前練習。

哈登說郝昱凱帶給他良好的氛圍、正面的能量。郝昱凱身穿哈登的1號球衣，與父母一起觀看比賽，郝爸爸也身穿哈登球衣，在76人隊熱身時合影留念。

哈登先前便邀請郝昱凱在他身體狀況好轉後來看76人隊的比賽。郝昱凱自槍擊事件後一直在接受物理治療，最近也通過評估、離開了芝加哥的一家復健中心，可以觀看比賽；哈登也信守諾言，讓郝昱凱一家人在包廂觀賽。

賽後哈登立刻脫下球鞋、簽名並送給來到場邊的郝昱凱。哈登當日轟下全場最高42分，並幫助76人追平進入延長賽，終場前19秒再砍進致勝三分彈贏下比賽。哈登暗示他的好表現跟郝昱凱有關，76人推特貼出兩人一同受訪的畫面；哈登說，「我不知道你到時候有什麼事或什麼行程，但第六場比賽你必須來這，因為你是幸運符，我一直這樣想。」

哈登也繼續鼓勵郝昱凱，每一天都是讓自己身心更強大的嶄新機會，只要心態對了就行，他也總是為郝昱凱祈禱，說若需要他，他總是會出現。

郝昱凱2月在校園槍擊案中受傷後，他的好友幫他舉辦捐款活動，短短約八小時就湧入9000多筆捐款，金額超過35萬元。

哈登得知郝昱凱是他忠實球迷後，便和他視訊通話，鼓勵他繼續努力、繼續戰鬥，當時也委託其團隊到醫院送給郝昱凱一雙他在比賽中穿過的球鞋。

槍擊 密西根州 中國留學生

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