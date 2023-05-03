接手第一共和銀行 摩根大通再扮救火隊 大到不能倒？

摩根大通購併面臨倒閉的第一共和銀行，本身變得大到不能倒。(路透)

政府為圍堵銀行業倒閉危機，1日凌晨接管第一共和銀行(First Republic Bank)並出售給全國最大銀行摩根大通 (JP Morgan)；國會及監管單位多年來煞費苦心，想發設法限制國內最大幾家銀行規模與權力的努力被拋在一旁。

紐約時報 報導， 1日凌晨約1時，官員們通知摩根大通高層，他們已經贏得接管第一共和銀行的權利，同時接收了該行的闊綽客戶，這些人大多住在富庶的沿海城市及郊區。

至少目前看來，聯邦存保公司(FDIC)的決定，是把3月初矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)及Signature Bank突然倒閉以來，銀行界發酵中的動盪平息下來；摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)向分析師們表示，這部分的危機已結束。

對戴蒙來說，這次不過是繼2008年應聯邦監管官員所請，買下貝爾斯登(Bear Stearns)及華盛頓互惠(Washington Mutual)兩家銀行後，再度扮演救火隊角色；但這樣解決第一共和危機，也挑起歷久不衰的辯論，某些銀行是否已經大到不能倒，究其原因是監管官方允許他們去收購較小的金融機構，特別是在危機時刻，甚至是鼓勵。

想促進金融體系更加透明的華府團體「健康市場協會」(Healthy Markets Association)董事長傑拉斯區(Tyler Gellasch)表示，監管官員把大銀行如摩根大通看待為大人、業務夥伴，大到不能倒，還賦予這樣的特權。他認為摩根在這樁購併上獲益頗多；摩根1日表示，估計買下第一共和銀行後，今年獲利可以增加5億元。

摩根出價106億元買下第一共和，政府單位估計在出價之外，還要吃下第一共和資產130億元的虧損。

法律規定在正常情況下，假如兩家銀行合併，購併方銀行所控制的金額將超過全國銀行總儲蓄額的10%，則不得購併。例外但書是購併快倒閉銀行。在購併第一共和之前，摩根大通已經超過那個門檻。