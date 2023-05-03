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反串有色人種女同志嘲諷左派 印州地方議員挨轟 卻打響全國知名度

編譯俞仲慈、記者顏伶如／綜合報導
印第安納州德拉瓦郡共和黨籍郡議員韋伯(右)透過社媒假扮女同性戀者「出櫃」，來嘲諷民主黨；他告訴福斯新聞主持人華特斯(左)「我自認是女性」。(福斯新聞網截頻)
印第安納州德拉瓦郡共和黨籍郡議員韋伯(右)透過社媒假扮女同性戀者「出櫃」，來嘲諷民主黨；他告訴福斯新聞主持人華特斯(左)「我自認是女性」。(福斯新聞網截頻)

印第安納州德拉瓦郡(Delaware County)一位典型異性戀白人男子，也是該郡共和黨籍郡議員韋伯(Ryan Webb)，透過臉書(Facebook)公開「出櫃」，向選民表示自己是一位有色人種女同志，藉機嘲諷左派，惹惱跨性別支持者，招來不少罵名，但韋伯並未計畫改變作風，也為自己打響全國知名度。

4月12日韋伯在臉書發文表示：「我非常欣慰向大家宣布，我認為自己是一名女性，而且不僅僅是一名女性，還是一名有色人種女性。」 接下來他公開出櫃：「我想這也會讓我成為男同志或女同志，因為我被女性所吸引。」

事實上，韋伯與妻子布蘭迪·韋伯(Brandy Webb)擁有美滿的婚姻並育有六名子女，因此韋伯的反串行動，引起跨性別運動人士傑米森(Charlize Jamieson)反感：「我知道他曾在社群媒體發表過糟糕的反跨性別言論，他不尊重自己，故意誤導並嘲笑我們的性別認同。」

韋伯1日應福斯新聞頻道(Fox News Channel)邀請，接受「傑西華特斯黃金時段」(Jesse Watters Primetime)節目訪問，還拿自己的婚姻開玩笑：「我繼續保留我最喜歡的他或他的代名詞，我和我美麗的妻子布蘭迪結婚了。」並補充表示：「我將成為女同志，因為我完全愛上她，儘管我自認為是女性，我們有六個孩子，所以我非常符合(左派)標準。」

韋伯的言論招來網友怒罵「幼稚」、「可恥」和「無知偏執狂」，韋伯坦承：「有一批人出現在德拉瓦郡議會，表達他們虛假的憤怒，他們認為我應該下台。」但韋伯也強調：「我在全國各地，獲得壓倒性支持」。

節目主持人華特斯盛讚韋伯為「開拓者」：「我只想告訴你，我有多麼榮幸，因為你是第一位上我節目的印度裔女同志，就某種程度而言，我們是在聯合打擊對手。」 由於2024年要爭取連任，因此韋伯自認反串有色人種女同志實為「為其他任何認同自己選擇的人士，搬開前方的障礙。」 

同志 跨性別 臉書

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