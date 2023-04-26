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主播空口白話惹官司 福斯再也消受不起？

編譯潘勛／綜合25日電
福斯新聞突然開除王牌主播卡爾森，原因不得而知，但外界認為福斯再也消受不起卡爾森這種滿嘴跑火車的主播。(美聯社)
福斯新聞突然開除王牌主播卡爾森，原因不得而知，但外界認為福斯再也消受不起卡爾森這種滿嘴跑火車的主播。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)為何突然與主播卡爾森(Tucker Carlson)解除僱佣關係，外界不得而知，但時間點，與福斯新聞剛與多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)公司以7億8750萬元達成和解，擺平誹謗官司，相去沒幾天，外界認為福斯再也消受不起卡爾森這種「空口說白話，滿嘴跑火車」的主播。

根據華盛頓郵報，2021年另家投票系統公司提出告訴不久，福斯商業網(Fox Business Network)便取消該台最高薪主播道布斯(Lou Dobbs)的節目；現在福斯新聞網拿出巨款，擺平自己的爛新聞沒幾天，就切斷與最高薪主播卡爾森的關係。

華郵撰稿作家傑拉提(Jim Geraghty)探索此中的「慘痛教訓」，認為各家電視網如福斯新聞不可能再消受得起這類「信口胡說的主播」。華郵認為，卡爾森很符合這個稱謂。

卡爾森顯然是福斯力量最強的新聞主播，甚至可說成全國最強的電視記者。他用這份力量去觸犯新聞標準，操縱自己力量的方式，替福斯帶來清晰可見的麻煩，這類麻煩，未來可能再陷福斯於此番挨多明尼恩控告的相同處境。

五年前，報導女子麥克道格(Karen McDougal)、色情片女星「風暴女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)自稱與前總統川普有染的人，正是卡爾森；他總結說，兩女去找川普，揚言若不給她們錢，就要毀掉他的家庭及政治生涯；癥結在卡爾森自稱事實「無可辯駁」，但麥克道格從未去找川普或他的律師。

麥克道格提起誹謗官司，最終遭到駁回，但在駁回之前，福斯被迫捍衛自己，等於承認大家不能按字面來接受卡爾森聲稱的事實。

卡爾森2018年還說較窮國家來的移民，會讓美國「更骯髒」，並且拒絕收回此說，嚇跑許多刊播廣告的企業主；類似的風波，約與道克道格案被駁回同時上演。這些麻煩以及潛在麻煩，此後便成為眾人眼光焦點。

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