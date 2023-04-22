我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI生成舒馬克專訪 德雜誌總編輯被解雇

美國呼應尹錫悅 稱與盟友合作維持台海和平穩定

有錢人都跑來德州了？奧斯汀百萬富豪10年增倍

編譯陳韻涵／綜合22日電
德州奧斯汀近年飛速發展，百萬富翁在十年內增加一倍，成為美國富豪人口增長最快的城市。(Getty Images)
德州奧斯汀近年飛速發展，百萬富翁在十年內增加一倍，成為美國富豪人口增長最快的城市。(Getty Images)

「新世界財富」(New World Wealth)數據顯示，美國德州奧斯汀的百萬富豪人口數過去十年來增逾一倍，成為美國富豪人口成長最快速的城市。

英國倫敦投資移民公司「Henley & Partners」與全球財富情報機構「新世界財富」最新公布共同研究報告指出，截至2022年底，資產超過100萬元的德州人約有3萬500人，比2012年增加102%。  

過去幾年來，許多主流科技公司已將總部遷到奧斯汀，其中最著名的便是特斯拉(Tesla)與甲骨文(Oracle)。

來源:世界新聞網

阿莫爾斯說，「科技業快速成長，奧斯汀被譽為矽山(Silicon Hills)，該市的高級住房市場蒸蒸日上且快速成長。」

就全球來看，百萬富豪人口數成長最快速的是中國杭州，當地有電商巨頭阿里巴巴(Alibaba)以及科技巨擘網易(Netease)的總部；杭州的百萬(美元)富豪居民過去十年來成長105%，來到3萬400人。

整體而言，紐約是全球最富裕的城市，約有34萬名百萬富豪，東京則以29萬300人排名第二。

不過，紐約與東京的成長故事迥異，紐約的百萬富豪人口數在2012年到2022年增加40%，東京則在同期內減少5%。

全球約有1500萬人是投資超過100萬元的投資富豪，美國城市占了前十大城排行榜的三位，除了紐約市之外，另兩城為舊金山灣區(排名第三，百萬富豪人數28萬5000人)，以及洛杉磯(排第六，百萬富豪人數20萬5400人)。

中國有三個城市擠進前十名，分別是排名第七到第九的香港(12萬9500名百萬富豪)、北京(12萬8200名百萬富豪)和上海(12萬7200名百萬富豪)，其中香港的百萬富豪人口數過去十年減少27%，從2012年的第四名降至2022年的第七名。

投資 德州 香港

上一則

應對新生減、學費漲 部分大學試驗3年制學士學程

下一則

策略之一？拜登上任2年僅受訪54次 對比川普開了202次記者會

延伸閱讀

德州奧斯汀近郊「黑暗社區」 變觀星勝地

德州奧斯汀近郊「黑暗社區」 變觀星勝地
中產階級收入排行 布蘭諾名列德州第一

中產階級收入排行 布蘭諾名列德州第一
德州部分十字路口 允許紅燈左轉

德州部分十字路口 允許紅燈左轉
批聯邦控制庇護客不力 亞當斯：紐約被毀

批聯邦控制庇護客不力 亞當斯：紐約被毀

熱門新聞

西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

2023-04-19 10:48
高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州」居民紛紛出走，圖為曼哈頓天際線。(美聯社)

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

2023-04-20 09:23
65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（華盛頓郡警長辦公室）

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

2023-04-18 01:52
過去16年裡曾經使用臉書的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。(路透)

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

2023-04-19 09:01
馬斯克在星艦爆炸後的第一時間反應。(截自影片)

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

2023-04-20 12:02
極有音樂才華的16歲青年亞爾按錯門鈴，遭到屋主射殺，幸未喪命。(美聯社)

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

2023-04-17 21:50

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅